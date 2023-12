SVAKI PUT BI NADRLJALI OD ZAMKI NESTAŠNOG KEVINA: Evo kako danas izgledaju "MOKRI LOPOVI" iz kultnog filma "Sam u kući" (FOTO)

Kultni božićni film 'Sam u kući' već 30 godina nas oduševljava, a njegov junak maleni Kevin Mekalister svima je polako ali sigurno ušao u srca. Mnogi se sećaju i lopova iz filma koji su imali nadimak 'Wet bandits' ili mokri banditi. Reč je o Marvu i Hariju čije su uloge odigrali glumci Danijel Stern i Džo Peši.

Glumac Danijel Stern, u filmu Marv Merkants, jedan od lopova, snimio je još nekoliko filmova, iako svi manje uspešni od 'Sam u kući'. No, ovaj se glumac bavi i režiranjem i umetnošću, a 2009. godine dobio je i nagradu Call to Service Award bivšeg američkog predsednika Baraka Obame.

U filmu su lopovi često bili žrtve Kevinovih zamki koje su često ostavljale posledice na njihovim telima, kao što je na primer - otisak vruće pegle na licu. Danijel se jednom prilikom osvrnuo baš na povrede koje je zaradio na snimanju, a koje nisu bile samo filmska magija i šminka.

"To je kao da smo igrali neki sport. Ne bole vas nikakve povrede jer ste se zabavljali. Dobio sam jak udarac u nos i raskrvario ga kada sam morao gurnuti glavu kroz vratašca za pse. Morao sam je i brzo izvući, ali sam zapeo svojim velikim nosem", prisetio se.

Stern se i posvetio porodici. U braku je s Laurom Matos od 1980. godine i ima troje izuzetno uspešne dece. Njegov sin Henri Stern od 2016. godine član je Državnog kalifornijskog senata, a ima i dve ćerke, Elu i Sofi Stern.

Danijel nije ostao u kontaktu s Mekoli Kalkinom koji je glumio Kevina.

No blizak je s Džoom Pešijem koji je glumio Harija. On je ostvario znatno veći uspeh od drugih nakon uloge Lajma pa je tako glumio u filmovima "Moj rođak Vinny", "Casino" i "Smrtonosno oružje 3 i 4". On je otkrio kako je zadobio ozbiljne opekotine nakon što mu je u jednoj sceni bila zapaljena glava. Džoa smo ponovo gledali u filmu 'Bupkis' iz ove godine u kojem je glumio uz komičara Pita Dejbidsona i Edi Falko, najpoznatijoj po ulozi Karmele u seriji "Sopranovi". Džou je ovo bio prvi put da ga vidimo na velikom platnu nakon čak 30 godina.

80-godišnji Peski za sobom ima tri braka, uključujući brak s modelom Klaudijom Haro, Plejboj zvezdom te glumicom Endži Everhart. Otac je jedne ćerke iz prvog braka, a njegovo bogatstvo procenjuje se na oko 50 miliona dolara.

