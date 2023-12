SIROTI MALI BOGATAŠI, MUKE NJIHOVE NIKO NE ZNA! Pevačica se posvađala sa mužem, kupovala papreno skup nakit, a onda LETELO PERJE

Malo-malo pa se Dženifer Lopez i Ben Aflek posvađaju. I to bude javno zabeleženo. Poznati par čeka ovu 2024. na Sent Bartsu, luksuznom letovalištu gde odmaraju brojne zvezde, godinama unazad.

Ali ima problema i u raju. Žestoka rasprava desila se u prodavnici skupocenog nakita Bulgari. Da li zato što su primetili paparace ili zbog nečeg drugog, ali nakon rasprave desio se preokret. U svakom slučaju, ako ste mislili da više nećete čuti o razmiricama pevačice i glumca, prevarili ste se.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dok je Ben Aflek pomagao svojoj supruzi Dženifer Lopez da isproba razne vrhunske komade, on je u jednom trenutku izgledao ljutito, na šta je ukazivao i položaj njegovih ruku, a ona je sedela pored njega, sa napetim izrazom lica.

Na kraju su se poljubili, piše Daily mail, a ona ga je grlila dok je pravila selfije, što za uspomene - što za društvene mreže. I tako je to kod njih - red svađa, red pomirenja. Šta više preovladava i šta je veći pokazatelj realnost stanja u njihovoj vezi? Nadamo se ovo drugo.

Posle svađe sve je slađe, kažu - ali svađa ni ne treba da bude.

Dženifer Lopez se uvek dobro potrudi da nakon što ih javnost vidi u nemilim situacijama, dobro popravi utisak na mrežama ili narednim pojavljivanjem javno.

Poznati par fotografisan je više puta na Sent Bartsu i tada nisu zabeleženi problemi, izgledali su zaljubljeno - da li zbog kamera ili je to zista tako? Dženifer i Aflek u braku su od prošle godine, počeli su vezu pre 20 godina, pa raskinuli pred venčanje. Druga šansa odvela ih je do oltara.

Glumica i reditelj organizovali su veliku zabavu za praznike na kojoj su bili i glumcu Margo Robi i Majkl Bi Džordan, piše People. Prisustvovala su i njihova deca iz prethodnih brakova (njeni blizanci i njegovo troje dece), a najveselija je bila Aflekova ćerka Vajolet koja je non stop đuskala.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

