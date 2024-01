SEĆAM SE PANIKE, POROĐAJ JE TRAJAO 26 SATI... Miloš Timotijević prvi put o sinu Jakovu: "Kad se rodio, bili smo razdvojeni"

U godini iza nas dramski umetnik Miloš Timotijević pored velikog uspeha na poslovnom planu, imao je razloga za slavlje i privatno. Glumac je krajem 2022. godine drugi put stao na ludi kamen sa izabranicom Tijanom iz Portugala.

foto: Gordan Jović/ Rts

Njih dvoje su, kako su pisali domaći mediji, odlučili da svoju ljubav krunišu brakom posle četrdeset dana veze, a pre nekoliko meseci postali su i roditelji.

Dramski umetnik se vešto trudi da privatni život drži što dalje od medija, a u prazničnom intervjuu za 24 sedam ogolio je svoju porodičnu intimu.

Dolazak naslednika na svet

On je u pomenutom razgovoru otkrio kako je izgledao prođaj njegove 15 godina mlađe supruge.

foto: Printscreen/Instagram

- Sećam se panike. Panika i jedno automatsko uključivanje neverovatnog osećaja odgovornosti za to nemoćno biće koje sada ja moram da štitim i prvenstveno da volim. A onda da ga učim svemu onome što znam i što su mene moji roditelji učili. Prva misao u tom trenutku mi je bila: "Žao mi je što moj otac nije živ da može da upozna svog unuka." Zato ću dati sve od sebe da vrednosti kojima me je naučio prenesem na Jakova - istkao je Timotijević i dodao.

- Tek kad sam dobio dete shvatio sam koliku sam prazninu u sebi nosio i koliko sam tek sada postao kompletna ličnost.

Nikakvo slavlje

Neizostavan deo nakon rođenja deteta je i grandiozna proslava, međutim glumac je proslavio rođenje sina kafom sa prijateljima, što je iznenadilo mnoge.

- Nisam ništa slavio. Sam porođaj je bio veoma naporan. Svaka čast mojoj supruzi kako je sve to podnela. Moram da priznam da je to bio baš jak, herojski čin što se mene tiče, kako je izgurala i izdržala zato što je trajalo 26 sati. Ja sam sve vreme bio sa njom i pošto se Jakov rodio jedan sat posle ponoći, nisam ni slavio. Otišao sam kući i spavao sam. Samo se sećam jednog velikog, punog, žutog meseca i osećaja olakšanja pošto sam bio dosta zabrinut kako će sve da se završi. Sutradan mi je došlo dvoje prijatelja sa kojima sam popio, sećam se, dve kafe, i to je bilo to - istakao je glumac u pomenutom intervjuu.

foto: Printskrin/Instagram

Prvih tri meseca pravi su izazov za novopečene roditelje, a evo kako je Timotijević opisao taj period.

- Verovatno je najdragoceniji taj konstantan osećaj odgovornosti za to malo ljudsko biće. Ta ljubav prema detetu je stvarno nešto što ne može da se poredi ni sa čim drugim. Ta bezuslovna ljubav koju imate je ono što vas oplemenjuje i što vam daje jednu vrstu snage, ali u isto vreme i panike i konstantnog straha. Ljubav, strah, paniku i snagu stalno osećam u sebi od kad se Jakov rodio - ispričao je.

Nedostaje mi...

Budući da žive na lokaciji Lisabon-Beograd, dramski umetnik otkrio je kako izgleda njihov život.

Bonus video:

00:17 Miloš Timotijević pleše sa novom ženom

- To je neverovatna stvar pošto supruga i ja živimo u dve zemlje, trenutno su oni ovde, ali su više u Lisabonu. Bili smo razdvojeni nekih mesec dana kad se Jakov rodio i mnogo mi je nedostajao. Međutim, sada se ispostavlja da kad odem da obavim neku dnevnu stvar koja traje dva-tri sata, da je isto takvo nedostajanje i jedva čekam da se vratim, da komuniciramo, da se igramo, da provodimo vreme zajedno. Jer on, kad vam se osmehne, kad dobijete osmeh na tom licu kad nešto uradite, kakvu god glupost da napravite, to je kao da ste osvojili Oskara - ispričao je.

Samo ljubav, zdravlje i sreća

Što se tiče novogodišnjih želja, dramski umetnik bio je skroman.

- Samo zdravlje, pre svega njegovo, a onda i naše. Imao sam sreću da pronađem divnu suprugu, njena uloga je sada dominantna i ona trenutno nosi 90% roditeljstva. Ja sam tu isključivo i samo potrčko, za sada. Preuzmem minimalni deo nečega, da bi ona mogla da se odmori, ali ona je apsolutno Majka Hrabrost. Kako zbog teškog porođaja, tako i sada. Oduvek sam to znao i cenio kod nje. Odrastao sam pored žena, poštovao i voleo sam žene, ali kad ovako nešto proživite iz prvog reda, shvatite šta je to i svesni ste da su one apsolutno superiorniji pol - istakao je i dodao:

foto: Privatna arhiva

- Sreća je relativna stvar. Pre bih to nazvao zadovoljstvom. Zadovoljan sam time što sam postao otac. Mislio sam da će to biti moja neostvarena želja, iskreno, dugi niz godina. I sada, kada se to desilo, prosto sam zadovoljan, miran, stabilan i ispunjen.

