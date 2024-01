KRALJICA POBESNELA KADA JE SAZNALA IME ĆERKE MEGAN I HARI: Isplivala velika tajna! Neviđeni razdor u porodici nastao ZBOG OVOGA

Knjiga "Charles III: New King. New Court. The Inside Story" Roberta Hardmana čije odlomke redovno objavljuje Daily mail ponovo je uzdrmala dvor.

Svaki odlomak donosi sočni trač iz britanske kraljevske porodice, a ovoga puta u centru pažnje je naslednica princa Harija i Megan Markl - Lilibet Dajana.

Devojčica je dobila ime po nadimku svoje prabake. Ali iza svega stoji jedan sporan momenat u celoj priči, koji je uzdrmao dvor.

Kraljica ne odobrava

Pomoćnica Elizabete Druge izjavila je da je kraljica bila "ljuta kao nikada u životu" kada je čula da su Megan Markl i princ Hari izjavili da nikada ne bi ćerki dali ime Lilibet da nije bilo kraljičine podrške za to.

Poznati par je svojim advokatima iz firme Schillings naredio da pišu medijima i izdavačima, a najviše BBC, jer su tvrdnje da nisu pitali kraljicu za dozvolu čista kleveta. Kada su Megan i Hari kontaktirali Bakingemsku palatu da podrži njihovu verzuju priče, taj zahtev je odbijen, piše u knjizi.

Šta se zapravo desilo?

Autor knjige razgovarao je sa članovima kraljevske porodice, prijateljima, sadašnjim i bivšim osobljem palate.

Megan i Hari dobili su ćerku Lilibet 2021. godine. Dali su joj ime po nadimku koji je nosila britanska kraljica. Naime, Elizabeta nije mogla da pravilno izgovori svoje ime dok je bila mala pa otuda nadimak Lilibet - tako su je zvali otac kralj Džordž VI, kraljica majka, sestra Meri i suprug Filip.

BBC je pisao da Megan i Hari nisu pitali kraljicu za dozvolu, dok su drugi mediji navodili da je to pitanje bilo postavljeno, ali da je položaj Elizabete bio takav da nije mogla da kaže ne.

"Vojvoda je razgovarao sa svojom porodicom pre objave o imenu, zapravo je njegova baka bila prvi član porodice kog je nazvao. Tokom tog razgovora, podelio je njihovu nadu da će svoju ćerku nazvati Lilibet u njenu čast. Da nije bilo podrške, ne bi koristili to ime", izjavio je portparol Megan i Harija.

Princ Hari ne pominje ovaj incident

Neki ističu da je veoma zanimljivo što Hari nije o tome pisao u svojim memoarima "Rezerva", u kojima je izneo niz optužbi na račun kraljevske porodice.

- Jedan moj izvor blizak porodici prisetio se da nikada nije video tako besnu Elizabetu II u životu, kao što je bila te 2021. godine, kada je objavljeno da je dala blagoslov ada vojvoda od Saseksa svoju ćerku nazove Lilibet" što je kraljičin nadimak iz detinjstva - navodi se u knjizi i dodaje:

- Par je nakon toga uputio upozorenja o pravnom postupku protiv svakog ko se usudi da sugeriše drugačije, kao što je to uradio BBC. Međutim, kada su Saseksi pokušali da nateraju palatu da podupre svoju verziju događaja, bili su odbijeni. Te bučne pretnje pravnim postupkom propisno su nestale, a postupci za klevetu protiv Bi-Bi-Sija nikada se nisu materijalizovali.

