RADILA JE U BUTIKU, A ONDA JE NAIŠAO - KUSTURICA: Izašla je sa posla na pauzu, kada se dogodilo ČUDO koje joj je obeležilo ŽIVOT

Jelena Jovičić je jedna od najpopularnijih domaćih glumica proteklih godina, a proteklih godina igrala je u serijama "Zakopane tajne", "Radio Mileva", "Igra sudbine", "Tajna vinove loze"...

Uz to već dugo nastupa u Pozorištu na Terazijama, gde je stalna članica od 2002. godine, a publika je imala priliku da je gleda u predstavama "Lutka sa naslovne strane", "Briljantin", "Viktor Viktorija", "Mamma Mia!", "Inside Out", "Na slovo na slovo" i mnogim, mnogim drugim.

Malo je poznato da je ona, još pre nego što je upisala Fakultet dramskih umetnosti, imala priliku da se pojavi u kultnom filmu srpske kinematografije – "Crna mačka, beli mačor" Emira Kusturice, kao i kako je uopšte završila u njemu.

Jelena je bila zaposlena u jednom butiku, kada je privukla pažnju Kusturičinog saradnika.

- Jednog dana došla sam u butik u kom sam radila, ugledala ogromnu gužvu i čula da Kusturica snima film. Dok sam stajala ispred i pušila, prišao mi je njegov asistent i ponudio mesto statiste. Odbila sam, pa se on posle pola sata vratio i ponudio mi epizodnu ulogu - ispričala je glumica.

- Našminkali su me, ubacili u neku prikolicu i rekli: "Akcija!" Tako se desilo da s Kusturicom provedem čitavih šest meseci snimajući film "Crna mačka, beli mačor" i da zahvaljujući tom genijalnom reditelju "magistriram" glumu i pre nego što sam se na nagovor Sergeja Trifunovića i Ivana Bekjareva upisala na Akademiju - prisetila se Jelena Jovičić.

Glumica je tom prilikom ispričala i da je bila članica benda Džez, ba!, s kojim je nastupala po beogradskim klubovima i da je još od srednjoškolskih dana radila, iako se njen otac protivio tome.

- U srednjoj školi sam iz dosade, a i da bih zaradila neki pristojan džeparac, radila kao konobarica u jednom pančevačkom kafiću. Na taj potez odlučila sam se svojevoljno, iako nije bilo realne potrebe da radim, osim što sam želela da od ranog detinjstva razvijam osećaj odgovornosti - ispričalaje ona:

- Sećam se da mi je tata tada rekao: "Koliko zarađuješ? Daću ti dvostruko samo više nemoj da se baviš konobarisanjem". Posle toga zaposlila sam se u butiku, gde sam spremala ispite u pauzi između posluživanja mušterija.

Jelena je danas, inače, mama dvoje dece, a iza sebe ima dva braka.

- Nema te sile, te osobe, tog posla i tih para koji mogu nadomestiti ljubav između roditelja i njihove dece. To je Bog tako uredio, da i onaj ko u Boga ne veruje, to i oseća i zna. E, sad, pošto to znamo, treba poređati prioritete. Dakle ,prvo deca i porodica, dom i u domu ljubav i poštovanje, pa onda sve ostalo, potpuno nebitno kojim redosledom, kako kome odgovara - napisala je glumica jednom prilikom na Instagramu uz fotografiju svog sina i ćerke.

