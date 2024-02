ŽIVI SE DRUGA MLADOST Šuška se da je Lazar USELIO 39 godina mlađu Anicu u stan na LUKSUZNOJ LOKACIJI! Evo šta kažu komšije o njima

Glumac Lazar Ristovski nakon razvoda od Danice Ristovski, posle četiri decenije braka, uživa u ljubavi sa 39 godina mlađom Anicom Lazić.

Lazar je javno već pričao da je ponovo začjubljen, dok Anica ističe da je on "njen zaštitnik, poslat od Boga".

Već mesecima unazad se u javnosti priča da Ristovski i njegova draga žive u njegovom stanu u Beogradu na vodi.

foto: Damir Dervišagić

- On stalno negde juri i žuri, a Anicu ne bih prepoznao da je ne vidim sa njim. Nekako mi nije upečatljiva. Danicu nismo viđali ovde, mislim da se on u naš kraj preselio posle razvoda. Čovek vodi računa o sebi, ali niko nije očekivao da će biti u vezi sa "klinkom", ali to je svakako njegova stvar. Verujem da mu mnogi zavide - rekao je Marko, koji živi u blizini Lazarovog novog doma.

U obližnjoj prodavnici kažu da ne dolaze u nabavku.

- Svrati Lazar po neke usputne sitnice i uvek je doteran i ostavi oblak parfema za sobom. On odlično izgleda za svoje godine, e sad to ne znači da treba da se zabavlja sa toliko mlađom devojkom. Ne bih da mu sudim, ali što je mnogo, mnogo je. Velika je to razlika. Ja ne mogu ni da zamislim šta o tome misle njeni roditelji - iskrena je bila prodavačica.

foto: Printscreen/Instagram

Lazar Ristovski je pre razvoda sa bivšom ženom, koleginicom Danicom Ristovski, živeo u kući u Zemunu.

- Nakon razvoda Danicu ovde nismo viđali, mada i Lazara retko. Kažu da je jednom dolazio sa tom novom devojkom, ali niko tada nije mislio da je devojka. Mislile su komšije da je ona neki agent za nekretnine jer se kuća prodaje. Kažu da je delovala nasmejano i srećno, a on živi drugu mladost. Pa neka, čovek je razveden, može da radi šta hoće - naveo nam je nedavno jedan stariji gospodin iz Zemuna, koji Danicu i Lazara poznaje dugi niz godina.

(Kurir.rs/Blic/T.B.)