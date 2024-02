"HRANIO ME JE PRED DEČKOM I PRIČAO O VOTKI" Lepotica svetskog glasa do detalja otkrila kako PUTIN zavodi: Sve je izbacio NAPOLJE

Kada je svojevremeno glumica Pita Vilson izjavila da je predsednik Rusije, Vladimir Putin, pokušao da je zavede, izazvala je bujicu reakcija svetske javnosti.

foto: Columbia TriStar Home Video / Entertainment Pictures / Profimedia

Ova umetnica poznata je publici kao Nikita u isotimenoj seriji, a iako je od premijere prošlo skoro 25 godina ona je i dalje u žiži interesovanja zbog svog ljubavnog života.

O njenom ljubavnom životu ispričane su legende, a jednom prilikom je ova glumica izjavila da je predsednik Ruske federacije Vladimir Putin pokušao da je osvoji i da je bio baš uporan u tome, ali i galantan.

Kako je sve počelo?

foto: Profimedia

Kako tvrdi Pita sve se odigralo 2002. godine za vreme prvog mandata aktuelnog predsednika. Ona je tada bila na međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, pokušao je da je zavede niko drugi do Putin.

Kako je ispričala, njih dvoje su se našli sami u prostoriji nakon što je Putin suptilno dao do znanja obezbeđenju da sve izvedu napolje, a on je pokušao da je osvoji i to dijamantskom ogrlicom.

- Nabacivao mi se. Bio je naporan - hranio me je i pričao mi o votki. Moj je dečko bio kraj mene, ali kad sam se osvrnula, nije ga više bilo. Bila je to prava noćna mora - opisala je svojevremeno Pita svoj susret sa ruskim predsednikom, a ove njene reči tada su pokrenule lavinu komentara.

Uzdrmala ceo svet

foto: Profimedia

Nakon ove njene izjave koja je uzdrmala svetsku javnost, oglasio se i tadašnji šef festivala i domaćin večere, Nikita Mihalkov, koji je demantovao njene izjave.

Rekao je da bi Pita mogla samo da sanja i oseća se privilegovano da joj se Putin nabacivao, ali da to nije bio slučaj, a da joj nije dao nikakvu ogrlicu nego privezak koji je sponzorisala jedna draguljarnica.

Laž ili ne?

foto: Dragana Udovičić

Mihalkov je izjavio da se glumica napila toliko da je flertovala sa predsednikom ispred svog verenika, a Putin je uvek imao poštovanja prema pijanim ženama i nije hteo da je iskoristi. Takođe, navodno je Vilsonova postala toliko naporna da je obezbeđenje moralo da je izbaci.

Inače, lepa Australijanka, ima sina Marlova iz veze sa dugogodišnjim partnerom Damjanom Harisom. Povezivali su je sa glumcem Raselom Krouom i frontmenom "Roling Stonsa", Mikom Džegerom, a pre izvesnog odlučila je da napusti glumu.

foto: Profimedia

Od tada se bavi dizajnom, a pre nekoliko godina pokrenula je i svoj brend donjeg veša.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:25 PUTIN ĆE SAMO KUKATI! Analitičari o intervjuu Takera Karlsona: Bio bi šmeker da ga je pitao za BOMBARDOVANJE DECE U MARIJUPOLJU