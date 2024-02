ŽENA KANJEA VESTA NA UTAKMICI S FETIŠ DETALJEM IZ FILMOVA ZA ODRASLE: On na lice stavio RASPEĆE, i sakrio SVAKI MILIMETAR KOŽE

Superboul je sinoć okupio more slavnih lica, a između ostalog, sportski spektakl su sa tribina posmatrali i Kanje Vest i njegova izabranica Bjanka Ćensori. Naravno, par je ponovo skandalizovao javnost, ovog puta ne golotinjom, već bizarnim i pomalo jezivim modnim izdanjima. Reperu se nije video nijedan milimetar kože, pa čak ni oči!

Muzičar je na šou stigao u crnom od glave do pete, uskočivši u crnu kožnu jaknu i kožne pantalone, ali je šok i nevericu izazvao detalj na njegovoj glavi - crna kapuljača koja mu je prekrila lice u potpunosti.

Kanje Vest je preko kapuljače nosio masku sa znakom raspeća, a ovaj netipičan aksesoar je dizajn čuvenog kreatora Aleksandra Mekvina iz 1996. godine. Moguće je da je muzičar želeo da oda počast dizajneru, s obzirom na to da je preminuo na jučerašnji dan pre 14 godina.

Ni njegova supruga nije stigla na Superboul u ništa manje bizarnoj kombinaciji; i Bjanka je bila u crnom, monohromatskom autfitu. Nosila je široki, predimenzionirani kaput od najlona, rukavice od lateksa i kapuljaču od lateksa u kojoj smo je već viđali, a koja je neretko deo BDSM seksualnog fetiša, što možda i ukazuje na prirodu njihovog odnosa.

Inače, američki mediji prenose da je čitav ovaj događaj bio "neprijateljska teritorija" za Kanjea, s obzirom na to da je u publici sedela i njegova bivša supruga Kim Kardašijan, a tu je bila i Tejlor Svift - njegov "zakleti" neprijatelj. Podsetimo, reper i pevačica zaratili su 2016, nakon što ju je on spominjao u pesmi "Famous" u seksualnom kontekstu i prikazao je u spotu kako leži gola u krevetu pored njega.

Podsetimo, Kanje je u subotu objavio novi album "Vultures 1", a na omotu je fotografija Bjanke koja pozira praktično naga, okrenuta leđima, u crnim čizmama i sa prozirnim parčetom tkanine preko zadnjice.

Već se izdvojila pesma "F** Sumn" u kojoj on otvoreno potvrđuje u stihovima da su on i Ćensori imali oralni seks na čamcu u Veneciji, što se i nagađalo u septembru prošle godine i što je dovelo do velikog skandala.

