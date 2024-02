IZVADIO SVE ZUBE I STAVIO PROTEZU OD 850.000 $: Sad mu gornja usna nezaustavljivo RASTE, stomatološki eksperiment ga IZDEFORMISAO

Kanje Vest izazvao je zabrinutost obožavatelja nakon što mu se pojavila izraslina na sredini gornje usne, otprilike mesec dana nakon što je ugradio zube od titanijuma. Reper je potrošio oko 850.000 dolara na tu eksperimentalnu stomatološku operaciju, prenosi Daily Mail.

"Šta nije u redu s tvojom gornjom usnom? Nešto se događa?", "Koji je đavo ta kvržica na sredini njegove gornje usne?", pisali su obožavatelji na društvenim mrežama kao rekciju na poslednju Vestovu objavu na Instagramu. Kada se reper na Instagramu pohvalio novim stomatološkim zahvatom, tada se uporedio s negativcem iz "Džejmsa Bonda", Ajkulom, na šta su obožavatelji rekli da samo traži pažnju na društvenim mrežama.

Eksperimentalnu stomatološku operaciju na Vestu izveli su dr Tomas Koneli iz Beverli Hilsa u Kaliforniji i glavni zubni tehničar Naoki Hajaši.

"Bilo mi je zadovoljstvo da radim na svakom koraku procesa jer njegova vizija dizajniranja jedinstvene umetnosti nadilazi razvoj zuba. Spoj njegove vizije sa stomatološkom naukom stvorio je novi, epski izgled", rekao je Koneli.

Mediji su poslali upit Koneliju da li je izraslina na gornjoj usni posledica stomatološkog zahvata, ali još nisu dobili odgovor. Osim izgleda, pratioci su komentarisali da reper previše posvećuje prostora svojoj partnerki na društvenim mrežama.

"Nikada nemojte da govorite nešto negativno - ako vam se ne sviđa moj profil i ono što objavljujem, j***** se, ozbiljno", reagovao je Vest na prozivku. "Objavljivaću je koliko god želim, to me čini srećnim", zaključio je reper pa dodao da neki ljudi žele da ih usrećiš, a on je odlučio da usreći sebe.

