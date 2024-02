KOMŠIJE ME UHODE I MALTRETIRAJU, ČAK SU POSTAVILI I KAMERE: Zbog jedne stvari mi zagorčavaju život, na vrat mi navukli i policiju

Engleska medijska ličnost Džodi Marš je otkrila da je "užasnuta time da napusti svoj dom" i strahuje za svoj život usred žestoke svađe sa svojim komšijama, za koje tvrdi da su je "uhodile i maltretirale".

Detaljno govoreći o najnovijem sporu, ova 45-godišnjakinja rekla je za Daily Mail da je pod istragom policije Eseksa "zbog nepristojnosti" jer je izlazila iz kuće u toplesu.

Ipak, Marš insistira na tome da je bila na privatnom posedu, na svom imanju Fripps Farm u Čelmsfordu, u Eseksu, gde vodi utočište za životinje, a snimak su zabeležile sigurnosne kamere njenih komšija, za koje tvrdi da su okrenute prema njenom domu. Nadalje, Marš tvrdi da su komšije nadzirale njenu imovinu i posed, te zlostavljale nju i njeno osoblje. Takođe tvrdi da je njeno imanje oštećeno, a deo ograde joj je srušen kako bi se omogućio bolji pogled na njen posed.

Marš sada traži nalog za zaštitu od uhođenja protiv petoro svojih komšija. Naime, žali se na "odvratno‘" postupanje policije tvrdeći da su njene prijave o uznemiravanju ignorisane. Ona je ponašanje policije nazvala "komičnim", otkrivajući da joj se mentalno zdravlje pogoršalo usred tekućeg spora, te uzrokovalo da se oseća "terorisano i uznemireno".

- Moje komšije sarađuju kako bi mi uništile život i uhode me, ali policija ne shvata moje pritužbe ozbiljno - objasnila je Marš i upitala mora li zaista da umre pre nego što policija preduzme nešto.

Inače, Marš se poslednjih godina povukla iz centra pažnje kako bi se fokusirala na svoje utočište gde je okružena životinjama. Iako je zvezda "Veliko brata" isticala to da nikada neće odbiti životinju u nevolji, otkrila je da troškovi vođenja posla mogu biti ogromni.

Marš je ranije ispričala kako se obratila OnlyFansu kako bi finansirala renoviranje svoje farme, zaradivši 60 hiljada funti za izgradnju ograde na svom imanju.

- Pre nego što smo postali C.I.C (Community Interest Company), sve sam sama finansirala i to sam uradila uz pomoć OnlyFansa. Samo perimetralna ograda za obezbeđenje životinja koštala je 60.000 funti pa sam to morala da platim OnlyFansom. Moje su grudi platile ograde, a takođe su isplatile i plate osoblja - ističe Džodi Marš.

Kako sada stvari stoje, gospođa Marš treba da prikupi 16 hiljada funti mesečno kako bi farma funkcionisala, a iako to zarađuje putem donacija, priznala je da je "teško" opstati kada se pojave dodatni troškovi. Dok je zaokupljena planiranjem finansija svog centra za spasavanje, otkrila je da je ponosna što može da odbaci tipični stereotip da je glamurozni model "kučke".

- Kad sam tek postala poznata, bilo je prilično dobro dokumentovano da sam išla u privatnu školu i da sam bila jako pametna, pa mislim da su ljudi koji me poznaju od početka uvek znali da imam mozga. Mnogi su me mrzeli i ispitivali "zašto vadi sise, a pametna je". Jednostavno je: videla sam to kao najbrži način da zaradim mnogo novca - objasnila je Marš.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ L. S)

Bonus video:

00:53 HOĆU DA SE SVAĐAM, ONA NEĆE! Nela Bijanić o ulasku u rijaliti i odnosu sa Majom Nikolić: Nisam htela da upiru prstom u mog sina!