"NISU NAM DOZVOLILI DA GA VIDIMO" Udovica Đorđa Balaševića opisala POSLEDNJI SUSRET SA NJIM "Pružio je ruku kao da nema rastanka"

Tri godine prošlo je od kad nas je napustio legendarni umetnik Đorđe Balašević. Panonski mornar, preminuo je 19. februara 2021. godine, nakon što je izgubio bitku sa korona virusom.

foto: ATA Images

Iznenadna smrt voljenog kantautora potresla je brojne ljude u svim zemljama koje su nekada činila Jugoslaviju. Oni su se danima opraštali od muzičara koji je bio saputnik nekoliko generacija, dok je u Novom Sadu proglašen dan žalosti.

Poslednje dane proveo je na infektivnoj klinici, a njegova supruga Olivera je u jednom intervjuu otkrila kako je protekao njihov poslednji susret.

foto: Nemanja Nikolić

- Nažalost kada je bio primljen u bolnicu infektivno odeljenje, nama nije bio dozvoljen pristup. Onda sam obilazeći oko zgrade naišla na jednu poznanicu i pitala sam je da li ona otprilike zna gde je njegova soba u kojoj leži. Zanimalo me je gde je prozor te njegove sobe. Ona mi je rekla da zna, da je Đoletova soba u prizmelju i da će me odvesti tamo. Odvela me je iza zgrade - ispričala je Olivera Balašević, gostijući u emisiji "Agape" i dodala:

- Tada smo se videli. Samo je pružio ruku i pozdravio me na identičan način kao da nema rastanka, kao da nema ničega što bi me plašilo. Tu sam. Ja sam mu mahala i pokazivala da bude jak, da bude čvrst, i pozivala ga kao što je on mene zvao da izađem iz Studenjaka. Verujem da je ostao jedan prozor preko koga komuniciramo i dan danas.

foto: kurir

Porodica je donela odluku da ne održi jednogodišnji pomen, o čemu je njegove fanove obavestila Jelena Beba Balašević.

- Obeležavati dan kad je neko tvoj otišao sa ovog sveta, nije nešto što se ikad praktikovalo u našoj kući. Ne zbog "nedostatka poštovanja" nego upravo suprotno. Tog nekog sećaš se svaki dan, srećeš ga u bezbroj malih dnevnih događaja, od ulice kojom ste prolazili, pesmi koju ste komentarisali, sportskom događaju, susretu sa zajedničkim likovima... - napisala je Beba na svom Fejsbuk profilu i dodala:

foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić

- I ne, nije ti potreban taj datum u godini da bi obeležio svoje sećanje na tog nekog. Od svih prelepih i predragocenih dana koje provedeš sa tim Nekim, gotovo je uvredljivo obeležavati baš taj dan.

Bogata karijera

Muzičku karijeru započeo je u grupi Žetva i pesmom "U razdeljak te ljubim" koja je odmah postala hit. Usledile su pesme koje su nadmašile prvi hit. "Računajte na nas" postala je generacijska pesma, a tu je i "Prva ljubav".

Balašević je tokom karijere objavio pesmaricu sa svojim tekstovima "Računajte na nas", roman "Tri posleratna druga" (1991.), knjigu novinskih komentara “I život ide dalje (sve dalje odavde…)" (1993.) i knjigu "Dodir svile" (1996.) u kojoj je izbor tekstova sa ploča. Novi roman "Jedan od onih zivota" (1997.) bavi se razdobljem od 1. do 15 novembra ratne 1991. godine.

foto: Nemanja Nikolić

Balašević je napisao scenarij i tumačio glavnu ulogu u TV seriji "Specijalna redakcija", glumio u TV serijama "Vojnici", "Pop Ćira i pop Spira", "Panonski mornar", i u filmu "Vojnici".

Za svoj rad dobio je Nagradu punoletstva, Oktobarsku nagradu Novog Sada, Estradnu nagradu Jugoslavije, nagradu za literarni doprinos u području estrade na “Domanovićevim danima satire” i nagradu Todor Manojlović za poseban umetnički senzibilitet.

(Kurir.rs)

