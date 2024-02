OVO SU SVI DOBITNICI SAG NAGRADA: Evo ko je KORAK BLIŽE Oskaru, a 3 ostvarenja su ostvarila NAJVEĆI TRIJUMF (FOTO)

Dodeljene su sinoć u Los Anđelesu SAG nagrade, priznanja udruženja američkih glumaca, koje u velikoj meri tradicionalno, najave dobitnike Oskara (10. marta, Los Anđeles). "Oppenheimer", "The Bear" i "Succession" dobili su vodeća priznanja. Pogledajte ko su dobitnici u svim kategorijama.

Najbolji film: Oppenheimer.

Najbolji glumac: Kilijan Marfi, Oppenheimer.

Najbolja glumica: Lili Gledstoun, Killers of the Flower Moon.

Najbolji sporedni glumac: Robert Dauni Džunior, Oppenheimer.

Najbolja sporedna glumica: Davajn Džoj Randolf, The Holdovers.

Najbolja dramska serija: Succession.

Najbolja serija/ komedija: The Bear.

Najbolji glumac u TV filmu/ograničenoj seriji: Stiven Jen, Beef .

Najbolja glumica u TV filmu/ograničenoj seriji: Ali Wong, Beef.

Najbolji glumac u dramskoj seriji: Pedro Paskal,The Last of Us.

Najbolja glumica u dramskoj seriji: Elizabet Debicki, The Crown.

Najbolji glumac u seriji/kategorija komedije: Džeremi Alen Vajt, The Bear.

Najbolja glumica u seriji/komedija: Ajo Edebiri, The Bear.

Izvanredno izvođenje kaskaderske ekipe: Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

Najbolje izvođenje aksakderske ekipe u TV seriji: The Last of Us.

