"SIN REŽIRA, A SLAVNA MAMA SE IZVIJA OD DIVLJIH STRASTI SA DRUGOM ŽENOM": Kraljica bikinija SKROZ RAZUZDANA u nikad vrelijem kadru

Elizabet Harli pokazala je svoju divlju stranu u fantastičnoj sceni seksa koja je objavljena u prvom trejleru za rediteljski debi njenog sina Damijana.

Trejler za "Strogo poverljivo" prikazuje 58-godišnju glumicu kako se zabavlja s drugom ženom u scenama koje je snimio i režirao njen sin, inače model i filmski reditelj početnik.

Drama prati Miju, koju glumi zvezda CBBC-ja Džordžija Lok, koja je uvučena u "svet seksa, dvoličnosti i izdaje" dok pokušava da otkrije misteriju koju okružuje samoubistvo njene najbolje prijateljice Rebeke. Trejler prikazuje Miju kako se vraća na egzotično karipsko ostrvo gde je Rebeka umrla i uz razotkrivanje starih strasti, zaklinje se da će saznati istinu o smrti svoje prijateljice.

Elizabetin lik Lili zavodi Natašu, koju glumi mlada glumica Pir Kjaravara.

U intervjuu za People, njen sin Damijan otkrio je da mu je majka pre mnogo godina "obećala da će glumiti u njegovom prvom filmu", a kad je konačno dobio zeleno svetlo, "ona je odbacila sve kako bi to obećanje mogla i ostvariti".

foto: Profimedia

"Bilo je zadovoljstvo doći na posao i svaki dan raditi sa svojom mamom. Imali smo samo 18 dana da snimimo ceo film, tako da je naša telepatija bila od neprocenjive vrednosti. Neumorno raditi uz tako predanu i talentovanu glumačku ekipu bilo je zaista inspirativno. Večno sam zahvalan na poverenju i verovanju u mene svima koji su učetsvovali", rekao je Damijan i pohvalio svoju mamu.

foto: CRY-MA. / The Photo One / Profimedia

"Svi uključeni zaslužuju javne izraze obožavanja (sve će doći u dogledno vreme), ali trenutno želim izraziti obožavanje Elizabet Harli, koja je još 2010., kad mi je bilo osam godina, obećala da će učestvovati u snimanju mog prvog kratkog filma. Ostala je verna svojoj riječi i čim je ovaj film dobio zeleno svetlo, mama je ostavila sve i odjurila na prekrasne Karibe da mi pomogne. Naš zajednički rad bio je san snova", podelio je na Instagramu.

Ovo nije prvi put da Elizabet glumi u nekom od projekata svog sina. Takođe je odletela u Sejnt Kits i Nevis zbog njegovog kratkog filma, "The Boy on the Beach".

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/T.B.)

Bonus video:

00:58 SNIMAJU SEKS SA DEVOJČICAMA KOJIMA U TOKU ODNOSA RAZBIJAJU GLAVU ČEKIĆEM!? Šokantna izjava Dejana Lučića o satanističkom ritualu