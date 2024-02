UŽIVO DRUGO POLUFINALE PESME ZA EVROVIZIJU: Srbija bira finaliste za trku za MALME, takmičari spremni da pokažu šta znaju

Druge polufinalne večeri Pesme za Evroviziju predstaviće se 14 kandidata koji su u trci za predstavljanje Srbije na Evroviziji u Malmeu. Na našem blogu uživo možete iz minuta u minut pratiti dešavanja na velikoj sceni, ali i u bekstejdžu.

Osim takmičara i njihove podrške, u bekstejdžu je i urednica na RTS-u, Olivera Kovačević.

foto: Damir Dervišagić

20.25 - Grupa Hydrogen, koja večeras nastupa pod rednim brojem 2, na scenu nosi burek sa piletinom. Kako kažu, to im je sastavni deo performansa.

20.10 - Čuveni muzičar i harmonikaš, Aleksandar Sofronijević, došao je da podrži Sašku Janković, umetničkog imena Yanx, čiju pesmu "Kolo" potpisuje kao jedan od autora.

- Saška je možda najautentičniji i najkvalitetniji predstavnik Srbije za Eurosong ove godine, jer pesma je, da kažem, različak iz tradicionala. Mnogo dobar tekst ima, vajb koji smo napravili, gruv koji prati pesmu, zaista svetski, a opet naš. Tako da, verujem u nju i verujem da ona sada treba da nastavi da radi, da snima i verujem da sigurno uzimamo finale. Mislim da srpski melos ove godine zvanično pobeđuje. Pa mislim da tako i treba da bude. Verujem da mi kao Srbija treba da uvek imamo to ono što je naše, po čemu smo prepoznatljivi i to je, jer to na kraju svet zaista je voli. Šta će njima nova Adel? Da, mi treba da idemo sa svetskim zvukom, ali da uvek imamo ono naše, ono što je Srbija i ono što je neki naš, da kažem, melos iznutra, što svi osećamo, što svi znamo. A opet imamo divnu poruku, samo ljubav je prava revolucija. Tako da pesma ima ozbiljnu težinu kada se sagleda i sa strane filozofije i produkcije i šoua i mislim da može da ide daleko - izjavio je Sofronijević.

20.05 - Takmičari su uveliko na Košutnjaku, gde se nalazi studio u kome će se predstaviti numerama, a atmosfera u bekstejdžu polako postaje uzavrela.

Najmlađi "navijač" je desetomesečna beba, koja je podrška takmičaru Milanu Bujatoviću, koji večeras nastupa pod rednim brojem 13.

Učesnici drugog polufinala Pesme za Evroviziju i redosled izvođenja: 1. Nadia – Sudari 2. Hydrogen – Nemoguća misija 3. Iva Lorens – Dom 4. Zejna – Najbolja 5. Filip Baloš – Duga je noć 6. Nemanja Radošević – Jutra bez tebe 7. Yanx – Kolo 8. Kat Dosa – Tajni začin 9. Džordži – Luna park 10. Dušan Kurtić – Zbog tebe živim 11. Teya Dora – Ramonda 12. Konstrakta – Novo, bolje 13. Milan Bujaković – Moje tvoje 14. Durlanski – Muzika

Voditelji su, kao i prve polufinalne večeri, Dragana Kosjerina i Slaven Došlo na velikoj sceni, dok su u takozvanom gren room-u Kristina Radenković i Stefan Popović, odakle prenose atmosferu među takmičarima i njihovom podrškom.

