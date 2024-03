"JEDNA STVAR JE SUMNJIVA U IZJAVI KEJT MIDLTON" Čuveni doktor ukazao na DETALJ koji je svima promakao: "I dalje čekamo ODGOVOR"

Foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Princeza od Velsa potresla je svet obaveštenjem da ima rak i da je zbog toga dugo nije bilo, niti ćemo je viđati u skorije vreme.

U snimku gde ukratko objašnjava narodu svoju situaciju i otkriva poneke detalje, Kejt navodi da je operacija gotova i da je pod preventivnom hemoterapijom.

Za "CNN" je komentar dao i poznati doktor Gupta, koji je naveo šta se ističe u rečima princeze.

- Priznaćemo da je to zaista dirljiv snimak i izjava. Međutim, iz stručnog ugla, prvo moram reći da je i dalje nepoznato kakva je operacija u pitanju. Ne znamo ni koji je stadijum u pitanju - započinje dr Gupta.

Pomenuo je da je objavljeno 16. januara da je princeza otišla na operaciju, a već krajem istog meseca je rečeno da je izašla iz bolnice i da se oporavlja.

- Krajem februara je rečeno da je počela sa ovom hemioterapijom. Iz pomenutih razloga ovo se sada saznalo. Međutim, iskoristili su termin "preventivna hemoterapija", što smatram jednim potpunim nemedicinskim terminom. Hoću reći da ne dajemo preventivno hemioterapiju. Mislim da mnoga pitanja i dalje čekaju na odgovore - govori on.

On dodaje da postoje lekovi koji prate određene oporavke. Neki se daju oralno, ostali intravenozno i obično su ljudi u bolnici, ali ovde je reč o kraljevskoj porodici. Terapije obično traju po nekoliko nedelja.

- Obično nakon operacije kada se daje hemioterapija, to činimo da bismo uništili one ostale ćelije raka, ako postoje. Ali u ovom slučaju to je nepoznato, jer se ni medicinski tim nije oglasio - zaključuje doktor.

Doktor napominje da ne znamo koji je tip raka, koji stadijum, te da se ne može preciznije govoriti.

(Kurir.rs/ Ona/ CNN/ L. S)

