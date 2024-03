IMALA AFERU SA DONALDOM TRAMPOM I GLUMILA U FILMOVIMA ZA ODRASLE: Sad je u centru pažnje javnosti i dobila je BIZARNU ponudu

Bivša porno zvezda koja je imala aferu s Donaldom Trampom, Stormi Danijels, opet se našla u fokusu javnosti.

Naime, producent nominovan za nagradu Gremi, Džoel Dajmond, želi od nje da napravi muzičku zvezdu.

foto: Printscreen Instagram, Shutterstock

Ponudio joj je ugovor za snimanje, a jedini uslov je da snimi disko hit iz 1970-ih "More, More, More", koji je izvorno proslavila Andrea Tru, koja je takođe bila zvezda filmova za odrasle.

"Nakon što sam je gledao u tok šou emisijama, znam da je mnogo bistrija i pametnija nego što ljudi to misle i sad će imati hit koji će promovisati i stvarno pokazati koliko je dobra", rekao je Dajmond za Page Six.

foto: AP

Da podsetimo, Stormi Danijels je otkrila da je imala seksualnu vezu s Trampom i da je dobila 130.000 dolara pre predsedničkih izbora 2016. u zamenu za to da ćuti o svom susretu s njim.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Donalda je upoznala 2006. tokom turnira u golfu koji se održavao u Lejk Tahu u Nevadi. Rekla je da ju je Trampov telohranitelj odveo u njegovu sobu, gde je trebalo da večera s njim, ali je na kraju došlo do seksualnog odnosa.

foto: AP Markus Schreiber

Izjavila je da joj je bivši američki predsednik obećao da će učestvovati u njegovom televizijskom šou "The Apprentice" i zbog toga je navodno odlučila da spava s njim. Očekivano, na kraju ipak nije učestvovala u njegovoj emisiji.

(Kurir.rs/Story.hr/T.J.)

