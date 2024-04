LAZAR RISTOVSKI SPOJIO 39 GODINA MLAĐU DEVOJKU I SNAJKU: Anica i Teodora dele kadar, njihovi izrazi lica sve govore (FOTO)

U produkcijskoj kući Lazara Ristovskog uveliko se snima novi projekat, gde su između ostalih akteri njegova devojka Anica Lazić, ali i snajka Teodora Ristvoski.

Devojka Lazara Ristovskog, Anica Lazić je u istom kadru sa Teodorom Ristovski na snimanju, a ovaj trenutak je zabeležila njihova koleginica Milica Tomašević.

Dok Anica sedi pored Miodraga Radonjića, Teodora se smestila pored starijeg kolege Zorana Cvijanovića.

Tokom snimanja obe su pozirale sa osmehom, pa prema svema sudeći da im prija rad na ovom projektu.

Inače, od kada su zajedno Lazar i Anica ne kriju ljubav, a ona neretko na Instagramu objavi njihovu zajedničku fotografiju. Mlada glumica o ljubavi sa Ristovskim retko govori, a nedavno je pričala na temu venčanja i ljubavi sa starijim Lazarom.

- Ja nisam mnogo maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama žena prija da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je ona.

Njihova ljubav naišla je na brojne osude, Anica se susrela sa velikim osudama, ali je jasno i glasno stala iza ljubav. Kako kaže, negativni komentari su je još više očvrsnuli.

- Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži - rekla je ona u emisiji "Premijera".

