GIGANT NE ODUSTAJE OD PROJEKTA TITAN Auto iz "Epla" stiže do 2025!

Tajni projekat "Titan", koji podrazumeva razvoj "Epl" automobila, i dalje je aktivan i nije ugašen 2016. godine, tvrdi Ming Či Kuo, ugledni analitičar savremenih tehnologija.



On u svojoj poslednjoj analizi ističe da će "Ajkar" biti predstavljen u narednih pet do sedam godina i da će to biti novi "zvezdani proizvod" kompanije čije je sedište u Kupertinu (Kalifornija).

Zakonska regulativa

Na ovom projektu navodno radi 600 inženjera, a kako prenosi Vol strit džornal, "Eplov" automobil u početku neće biti u potpunosti autonoman - biće mu potrebna asistencija vozača.

SAN STIVA DŽOBSA Pravljenje električnog automobila je bila ideja Stiva Džobsa, suosnivača i izvršnog direktora "Epla", čija je vizija u razvoju novih tehnologija ovu kompaniju i učinila najprepoznatljivijom u svetu. Džobs je preminuo od raka 2011. godine, a odobrenje o nastavku projekta dao je njegov naslednik Tim Kuk 2014. "Epl" je dugo pregovarao s gigantima kao što su "BMW" i "Mercedes" o zajedničkom projektu, a kad su pregovori propali, postignut je sporazum sa "VW" i napravljen kombi bez vozača za radnike kompanije, koji je postavljen na platformu transportera "T6".

Nepotvrđeni izveštaji su se pojavili nakon što je rukovodstvo "Epla" imalo sastanak s čelnicima Ministarstva za saobraćaj u Kaliforniji na kojem je bilo reči o zakonskoj regulativi koja prati vozila bez vozača.

"Epl vidi svoju priliku za ulazak na automobilsko tržište u proizvodnji električnih automobila, gde može da iskoristi svoja znanja stečena razvojem pametnih telefona i tehnologije u području baterija, senzora i integracije između hardvera i softvera", navodi Ming.

Ajfon na točkovima

U prilog informaciji o razvoju "ajfona na točkovima", kako mediji nazivaju automobil iz "Epla", ide i činjenica da je kompanija angažovala stručnjaka kao što je Dag Filds, koji je pet godina radio kao vodeći inženjer u "Tesli", trenutno jednoj od vodećih kompanija za razvoj električnih automobila.



Podsećamo, agencija Blumberg je 2016. javila da je "Epl", poput "Gugla", odustao od razvoja automobila jer je u pitanju previše komplikovan proces.

