Olakšajte vaše kućne poslove uz Samsung inovativne aparate

Zar ne bi bilo idealno da imate veš mašinu koja sama bira programe pranja, određuje količinu vode i deterdženta prema vrsti materijala ili frižider koji automatski podešava performanse hlađenja na svim policama, bešuman je i ima veliki prostor za čuvanje namirnica? Ove funkcionalnosti koje će vam olakšati svakodnevne kućne poslove poseduju upravo najnoviji Samsung kućni aparati, koji će od novembra biti dostupni u prodaji i na domaćem tržištu.

Novi model Samsung veš mašine WW9800T automatski bira i podešava programe pranja. Pranje veša uz revolucionarnu QuickDrive™ tehnologiju skraćuje vreme pranja do 50, a potrošnju energije smanjuje do 20 odsto. Velika prednost ove veš mašine je njena energetska efikasnost, koju povećava specijalni Samsung Digital Inverter kompresor, korišćenjem jakih magneta za bolje performanse i tiši ciklus pranja. Kako biste dodatno uštedeli energiju, u ovoj mašini veš možete oprati podjednako temeljno i hladnom vodom. To obezbeđuje Samsung EcoBubble™ tehnologija, pretvarajući deterdžent u balončiće koji brže prodiru u tkaninu, čak i u hladnoj vodi. Bubanj ovog modela pravi izuzetno dinamične pokrete, zbog čega je veš temeljnije opran.

foto: Promo

Osim toga, tu je i veštačka inteligencija koja pamti navike i ponašanje, tako da na ekranu veš mašine dobijate predloge najadekvatnijih programa pranja. To znači da više ne morate da listate dostupne programe da biste našli onaj koji je potreban. AI Wash opcija koristi senzore kako bi detektovala težinu i vrstu materijala veša koji je u bubnju, da bi procenila potrebnu količinu vode i deterdženta. Nadalje, Auto Cycle Link proces sušenja aktivira najadekvatnije senzore za pranje i sušenje za svaki pojedinačni ciklus pranja.

foto: Promo

Ako ste zaboravili odeću kojoj je potrebno pranje, vrata Add Wash™ vam omogućavaju jednostavno i brzo dodavanje stvari ili deterdženta nakon započetog ciklusa pranja. Osim toga, možete lako da ubacite i odeću koju ste ručno oprali i želite da je isperete ili osušite.

Kako biste vaš dom još više prilagodili vašim aktivnostima, potrebama i životnom stilu, tu je i novi Samsung RB7300 frižider, sa zapreminom većom od 385 litara i unapređenim performansama hlađenja uz inovativne mogućnosti za skladištenje i čuvanje namirnica. Izuzetna efikasnost izolacije SpaceMax™ tehnologije čini zidove mnogo tanjim, tako da ima više prostora za skladištenje hrane.

Ovaj frižider je dizajniran tako da čuva svežinu hrane dvostruko duže. Dolazi sa Optimal Fresh+ pregradom, koja može da se koristi kao jedna fioka ili da se podeli na dva zasebna odeljka. Leva, hladnija strana je u tom slučaju optimizovana za čuvanje mesa i ribe, dok je desna strana idealna za voće i povrće. Hrana će biti adekvatno rashlađena bez obzira na deo frižidera u kome se nalazi, zahvaljujući tehnologijama Samsung All Around Cooling i Metal Cooling.

foto: Promo

Sa ovakvim frižiderom u vašem domu iskusite veću energetsku efikasnost i gotovo bešumni rad. Kompresor najnovijeg frižidera automatski podešava performanse hlađenja na svih sedam nivoa polica, trošeći manje energije, dok All Around Cooling sistem hladi svaki odeljak ravnomerno. Kontinuirano proverava temperaturu i usmerava hladan vazduh kroz strateški postavljene otvore, kako bi se svaki predmet efikasno hladio i ostao svežiji. Osim toga, neće vas nervirati zvuk frižidera, jer je sveden na minimum, dok je izdržljivost uređaja dodatno unapređena.

Još jedan bitan kriterijum kada birate kućne aparate je i kako će se estetski uklopiti u vaš enterijer. Uz ovaj model frižidera svom domu možete dati besprekorno moderan izgled. Njegova standardna dubina od 600 mm u potpunosti će se poravnati sa vašim kuhinjskim elementima. Minimalistički enterijer ima skriveni displej, ravnu policu za vino i sivo obojene odeljke za hranu i kutije.

Navedene funkcionalnosti i inovacije učiniće obavljanje kućnih poslova poput pranja veša i čuvanja namrinica mnogo lakšim i jednostavnijim.

Promo tekst

Kurir