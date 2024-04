DOBRA VEST ZA GEJMERE: State Of Decay 3 bi mogao izaći ranije nego što mislimo!

Jez Corden iz WindovsCentrala (jedan od menadžera) je zagolicao maštu fanova bi se State of Decay 3 mogao pojaviti na junskom Xbox Showcase-u.

Corden je na Twitteru rekao: „Uzbuđen sam zbog Gears 6 za junski Xbox Showcase, ali postoji još jedna igra o čijem stanju sam neverovatno uzbuđen da saznam više.“Ključna reč je „state“, za koje mnogi fanovi veruju da se odnosi na State of Decay 3.

Treći deo opstanka u zombi akcionoj avanturi prvi put je otkriven na Xbox Showcase-u 2020, ali od tada nije bilo zvaničnog ažuriranja od Undead Labs ili Xbox. U martu 2022, Phil Spencer je došao na Xbox Era podcast i rekao: „Gledajući State of Decay 3, neverovatno sam uzbuđen zbog nekih napretka koje će ostvariti“.

- Imali su ovaj obrazac o tome, javno su govorili od stanja raspada 1 do 2 do 3 i šta žele da rade, a mi nismo mnogo pokazali. To je igra u kojoj zaista uživam. Ja sam veliki gejmer. Volim da gradim, volim resurse i zaista sam uzbuđen zbog toga kuda taj tim ide, nastavio je Phil.

Nismo videli mnogo od State of Decay 3 osim kinematografskog trejlera, tako da se očekuje da će ažuriranje na koje se Corden poziva konačno pokazati neku igru. Ranije glasine sugerišu da bi igra mogla biti objavljena 2027.

foto: Printscreen YT, D.M.

Nekoliko istaknutih novinara i insajdera takođe navode da će se Gears 6 pojaviti i na Xbox Games Showcase-u. Dakle, ko zna o čemu bi se još moglo pričati u narednim nedeljama?

Da li ste uzbuđeni što ćemo konačno dobiti ažuriranje o State of Decay 3?