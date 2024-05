NAJNOVIJI TREJLER ELDEN RING: Shadow Of The Erdtree se fokusira na nastavak priče (VIDEO)

Najnoviji trejler za predstojeći Shadow of the Erdtree DLC fokusira se na to kako će se dodatak uklopiti u dalju priču o Elden Ringu.

Unapred prikazani trejler ne sadrži igru (gameplay) i govori priču o Mikelli i ratu koji ih je poslao u Zemlju senki. Snimak nagoveštava lokaciju oko Zemlje između koju će igrači i drugi verovatno posetiti.

Elden Ring-ov Shadow of the Erdtree DLC će biti objavljen 21. juna i neće biti samostalna ekspanzija. Igra će doneti nove izazove za igrače koje treba da savladaju kada Shadow of the Erdtree. Zahteva vlasništvo nad originalnom igrom i koštaće 39,99 dolara. Fizičko kolekcionarsko izdanje DLC paketa takođe će biti dostupno za 249,99 dolara.