ZBOG BEZOČNOG KRADLJIVCA NEKO ĆE NASTRADATI! Stao nasred ulice, izašao iz auta i pokupio šta mu treba! (VIDEO)

Sigurno ste nekada naišli na otvoren šaht i zapitali se ko je može te tako da odnese poklopac i ugrozi bezbednost ostalih prolaznika. E, pa, evo i snimka jednog takvog drskog lopova na kojem se vidi kako je to izveo. On je zaustavio automobil u blizini jednog šahta, otvorio vrata zadnja vrata, taman da sakriju njegov prestup, ali i da odmah ubaci poklopac na vozilo. Čitavu akciju izveo je za 25 sekundi i naravno da se nije ni osvrnuo na to da li će neko upasti u rupu koja je ostala da zjapi.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

