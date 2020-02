SLAVEN (33) NA PUTU OKO SVETA U KOLICIMA: Ostao paralizovan, ničega se ne boji osim ZMIJA I VETRA! Ovo je njegova PRIČA

Putnik koji je uzor i najbolji motivator svima koji žele da putuju bio je Slaven Škrobot (33). On je pre 10 godina doživeo je nesreću na letovanju i ostao paralizovan.

Ipak, invaliditet ga nije sprečio da se pokrene, da živi svoju strast i putujući otkriva svet, pa deli svoja iskustva s brojnim pratiteljima na blogu i društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Youtube/Putocast

On je otkrio kako je došlo do nesreće nakon skoka u more kada je slomio 5. vratni pršljen i ostao paralizovan. Nakon nesreće prioriteti su mu se promenili, bio je svestran, voleo je ronjenje, pecanje, biciklizam, skijanje, a sada se okrenuo putovanjima.

Slavena su tako prijatelji u Petri (Jordan) po najvećem suncu nosili na leđima uzbrdo kako bi mu ostvarili želju. No, s druge strane u Australiji postoji zakon gde ljudi ne smeju da dižu više od 20 kilograma, pa je bilo jako teško pronaći nekog ko će mu pomoći. Najneobičnije što je probao je da jede "zelenoguze" mrave". Slaven se najviše boji zmija i vetra. Trenutno je Slaven na putovanju kroz Šri Lanku gde planira da osvoji jedan vrh i u tome će mu pomoći 5 nosača koje je angažovao da ga nose do vrha.

foto: Printscreen/Youtube/Putocast

Kurir.rs/K.Đ/Net.hr, Foto: Printscreen/Putocast

