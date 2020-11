SIN JE DOVEO DEVOJKU TOKOM PANDEMIJE NA JEDNO VEČE DA PRENOĆI! Ona je još kod nas, a kad on ode na posao, JA ŠIZIM zbog ovog

Na forumu za mame Mumsnet mnogo pažnje izazvao je slučaj jedne anonimne majke koja je u toku pandemije i karantina neočekivano dobila još jednog člana porodice - neželjenog.

Njeno pitanje je da li je nerazumna, a svi je pitaju - kako je uopšte dozvolila sebi situaciju u kojoj se našla.

"U suštini, desilo se sledeće: moj sin (19) već dugo poznaje tu devojku, praktično još iz škole. Jedne večeri, sredinom oktobra, došla je da prenoći i od tad nam nije izašla iz kuće. Praktično se doselila kod nas i sada ona i sin spavaju u njegovoj sobi. Ona ne radi, dok moj sin ima posao sa skraćenim radnim vremenom. Dok je on na poslu, ona sedi u mraku u njegovoj sobi. Ja perem njihov veš, kuvam za sve nas, i to posebno za nju budući da je ona vegetarijanka. Ne mogu da se načudim kako se sve ovo dogodilo.

Već sam je pitala da makar malo doprinese novčano u kuću, ali ona tvrdi da nema novac i da je u depresiji pa zato nema posao. Zaista, ne izlazi iz sinovljeve sobe.

Moj sin i muž su se već nekoliko puta svađali zbog toga i atmosfera je jako napeta. Uz to, moj suprug je nedavno prošao operaciju pa je na oporavku tako da je sve na meni. U suštini svi, uključujući i mlađe dete, želimo da ta devojka ode. Ja sam na ivici nerava, muž i sin se stalno svađaju, sin mu je nedavno poslao poruku "ne diraj mi devojku", ali sve sam bliže tome da je zamolim da se iseli i da ubuduće samo povremeno svraća umesto da živi sa nama. Da li preterujem", požalila se

Forumaši kažu da je izdržala i više nego što bi oni mogli.

"Ja bih je odavno poslala kući na tvom mestu. Ako se tvom sinu to ne sviđa, reci mu da se spakuje i on pa neka žive kod njenih", "apsolutno treba da je iseliš i da precizno kažeš koliko joj je puta nedeljno dozvoljeno da dođe, u suprotnom će ti se opet ušunjati u kuću", "kako ste tako odgajili sina, to je nepoštovanje prema svim ukućanima", "nije on kriv, kriva si ti što si dozvolila - komentarišu forumaši, a šta vi kažete?", samo su neki od komentara.

