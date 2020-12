UŠAO SAM U KANCELARIJU U VIDEO JE NA STOLU KAKO VODI LJUBAV SA ŠEFOM! Priznala mi je sve, a onda sam doživeo još jedan ŠOK

Jedan Englez je postao svedok seks afere između njegovih kolega na poslu, i sada se nalazi u neprijatnoj situaciji.

“Ja imam 27, a moja koleginica 35 godina. Radimo za malu građevinsku firmu i uvek smo se dobro slagali. Bio sam srećan na poslu, ali, sve se to promenilo kada se stari šef penzionisao, i kada je na to mesto došao njegov sin. Iskreno, on je pedesetogodišnji ljigavac koji se stalno bez stida nabacuje ženama”, započinje on svoju priču.

“Čim je došao počeo je da flertuje sa mojom koleginicom, ona ga je odbila, ali zbog toga je on postao samo još uporniji”, navodi Britanac.

“Počeo je da je stalno zove na mobilni i ona je svaki put izlazila napolje kako bi razgovarala sa njim. Počela je da se oblači kao neka prostitutka, sa minićima i visokim štiklama. Kao da se sprema za izlazak, a ne za posao. A onda sam jednog dana ušao u šefovu kancelariju i zatekao sam ih kako imaju seks. Ona je ležala gola na stolu, a on je imao spuštene pantalone. Ne treba biti genijalac da bi se zaključilo šta su radili. Istrčao sam napolje, a narednog dana sam se suočio s njom”. Bio sam šokiran onim što mi je rekla. Priznala mi je da njih dvoje imaju aferu, i dodala da se na početku odupirala tome, ali da je na kraju pristala kada joj je obećao veću platu. To joj nije bilo dovoljno i ispričala mi je da im je seks sjajan, a onda mi je ponudila šokantan izbor. Ili da ćutim o svemu što sam video ili će se pobrinuti da dobijem otkaz ako nekome ispričam za aferu. I dalje ne mogu da verujem šta mi se dogodilo, a posle toga su stvari postale još gore”, navodi mladić.

“Nas dvoje više ne komuniciramo, a većinu njenog posla obavljam ja. Ona je dobila čak i rođendanski bonus, a ja ne mogu da dobijem ni slobodne dane. Ona zna da sada može da se izvuče sa bilo čim, a ja ne znam šta da radim. Da ćutim o svemu, pravim se lud, i pustim da procuri istina o njihovom odnosu, što će se neminovno dogoditi, ili da ispričam nekome o onome što se dogodilo. Neizvesnost me ubija”, zaključio je Englez.

