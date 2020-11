MARTINOVA (34) ISPOVEST: Sramota me da priznam šta volim u KREVETU! Nisam rekao ni DRUGOVIMA, ali od žene očekujem OVO!

Kada su u muškom društvu, pripadnici jačeg spola spremni su na hvalisanje svojim s*ksualnim postignućima, a dobar će deo preterati u svojim opisima ne bi li izazvali divljenje svojih prijatelja.

No, kao što žene znaju, istina je često drugačija od njihovih priča. Umesto maratonskog s*ksa i "spontanog" uništavanja kreveta usled burnog vođenja ljubavi, dobar deo muškaraca uglavnom želi - nežnost. "Sram bi me bilo da priznam prijateljima, ali nežno vođenje ljubavi mi je najdraže. Obožavam kad mi partnerka svojim pogledom i dodirima jasno daje do znanja da me želi i nije joj problem da preuzme inicijativu kako bi mi to pokazala", priznaje Martin (34).

"Nemam ništa protiv s*ksa nabrzaka, ali on nikada ne zadovolji moje najdublje potrebe. Najviše volim kad me nežno skine, ljubi po celom telu i kada polako dosegnemo orgazam. Tada se osećam da smo povezani, kao da smo jedno.", dodaje Martin. Da su ovakva razmišljanja sve češća među muškarcima, potvrđuju i neke nove studije. Muškarci ne žele uvek biti oni koji će inicirati s*ksualne odnose, kaže dr Don Majkl. Ako muškarci moraju da iniciraju s*ks svaki put, počinju da se osećaju manje privlačno, a mogu razviti i strah od loše izvedbe u spavaćoj sobi.

Neki muškarci vole kada su njihove žene dominantne, ali tu dominaciju ne sprovode na grub način. Naprotiv, dominiraju svojom brižnošću. O tome se retko kad govori, ali muškarci žele nežnost u spavaćoj sobi. Žele intimnost s ženom kroz nežan s*ks prepun ljubavi. Žene zaboravljaju da su i muškarci emocionalna bića, a da je s*ks ogromna ekspresija intimnosti.

