BANE VIDAKOVIĆ ISKRENO O SVIM ŽIVOTNIM GREŠKAMA Deca pamte svaki put kad sam ih razočarao, nedavno sam opet pogrešio

Bane Vidaković kaže da se prvi put u životu borio za ulogu i to baš u filmu "Vikend sa ćaletom".

- Nisam nikada izlazio sa producentima i tako dolazio do uloga, nego sam sedeo i čekao da mi zazvoni telefon i da mi ponude ulogu. Ovo je prvi put da sam se za neku borio. Sreo sam Momčilovića i on mi je dao scenario i rekao mi koju bi ulogu želeo da igram, ali mi je naglasio da pročitam ceo tekst i da mu javim koja mi se uloga najviše dopada. On je sjajan pisac i ova priča je čudna i zanimljiva, drugačija, i nemoguće je ne zaljubiti se u nju. Došao sam do pola scenarija, pozvao sam ga i rekao mu da ja Batu konja znam i da želim baš njega da igram - rekao je poznati glumac u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

Poznati glumac bio je i pun reči hvale za svoje kolege u filmu.

- Moma je napisao genijalan scenario, a ja sam sam bio iznenađen koliko smo dobar film napravili kada sam ga pogledao. To je tužna komedija, do pola filma svi vrište od smeha, a od pola... Mali Vasa je već fenomenalan glumac i prema poslu ima odnos kao da je odrastao čovek. Jezda i ja smo imali istog profesora glume i sjajnu smo hemiju napravili. Za mene Jezda je pandan Bati životinji, on je prava životinja. Nemamo još jednog takvog glumca, on je veoma detaljan, pravi štreber - rekao je Bane.

Glumac se u razgovoru sa Boškom i Aleksandrom dotakao i svoje mladosti, grešaka, dece.

- Gimnaziju sam završavao levom rukom, onako beogradski, nonšalantno. Lepo je Duško Radović rekao: Beograđani misle da su time što su se rodili u Beogradu već dovoljno uradili. Tek sam na fakultetu stekao radne navike i postao ozbiljan. U ovom filmu je reč o tome da Kašika nakon izlaska iz zatvorai saznanja da mu je ostalo još tri meseca života jer boluje od raka - sada želi da popravi svoj život, ali nemoguće je popraviti ono što je prošlo. Šta je bilo - bilo je. Kada je čovek mlad on grize, gradi karijeru, juri lovu, i nije kod kuće. Mene bi deca zaboravila, kada odem na turneju pa me nema po pet meseci. Imam tu hroničnu krivicu kao i verujem većina muškaraca, što nisam bio dovoljno kod kuće sa decom. Ali, mislim da te deca vole mimo racija, da je to instinktivno, iskonska ljubav i da nema potrebe za dokazivanjem, ali ja sam mnogo grešio. Obećavao sam ono što sam želeo, a ne ono što sam mogao, a deca to pamte. Mnogo puta sam ih razočarao, ali moja deca znaju da ne postoji ništa što volim više od njih. Ali nije da nikada nisam bio tu, svirao sam im gitaru pred spavanje, pričao im priče, čitao bajke... - iskren je Bane.

Bane je priznao i da nikada nije pazio s kim se druži.

- Pomislio bi neko da sa šezdeset godina imam već dovoljno iskustva i da sam do sada to naučio... Ali eto skoro sam opet napravio istu grešku. Morate da pazite sa kim sedate u kola i sa kim pijete kafu. Ja pripadam toj generaciji koja o tome nije morala da vodi računa pa se i danas tako ponašam. Znate, ja sam od trinaeste godine putovao Evropom auto-stopom. Mi smo život doživljavali putem iskustva, knjiga, filmova... Današnja deca svet doživljavaju virtuelno.

Glumac je sa gledaocima podelio i to da je u "Kursadžijama" glumio jer je bio takav trenutak, i to je moralo, kako ističe:

- Ali neverovatno je koliko je taj projekat bio popularan. Bake su me zaustavljale na ulici, a jedna mi je čak i rekla: Hvala vam, da nije vas ja se nikada ne bih nasmejala. A ja se mislim - pa gde baš "Kursadžije", bako...

