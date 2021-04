MARS JE PLANETA HAOSA, NJIMA ĆE SVE POĆI NAOPAKO: Do kraja APRILA mnogi znakovi treba da se SMIRE, a evo kad svi izlazimo iz KRIZE

Kretanje planeta do kraja aprila pravi velike probleme! Biće svađa, pa čak i većih problema u saobraćaju, a Sunce, Merkur i Mars uticaće na sve nas.

"Rekao sam da će ova godina biti bolja nego 2020, ali će tek iduća biti najlepša. Počelo je proleće i za neki dan će Sunce ući u Bika. Za razliku od impulsivnog, srčanog Ovna, vidimo tu razne afere, svi su mnogo bitni i na rubu pucanja. Svako hoće da bude neka žrtva, neko svoje parče pažnje. Posle Sunca stiže Merkur, imaćemo jednu realniju i prizemniju priču. Ovan je zvrndav i napet, a Bik je prizemniji, mirniji. To će se odnositi na sve nas", rekao je astrolog Dušan Veličković.

"Mars je planeta problema, inicijalna kapisla koja pali sve druge, pa i Saturna, to su dva ortaka koji nam komplikuju život! Venera nas zbog ljubavi odvodi u haos. Mars će napraviti haos sada desetak dana, do kraja aprila, vozačima! Kada je u Blizancima, on je poguban za nezgode. Onda ulazi u Raka i pravi problem u porodičnim relacijama. Rak je znak porodičnog nasleđa, biće dinamike oko podele imovine. Ako krenemo za njim, krećemo u rat, možemo i da ga izgubimo. Velike svetske sile su gubile ratove, pa možemo i mi. S partnerom, kolegama ili porodicom. Trebalo bi da pobedimo te impulse koje nas vode u problem, saniranje će biti komplikovanije, tu je kajanje, bolje je ne doći u situaciju da napravimo skandal", rekao je on.

"Saturn u Vodoliji daje osećaj nevoljenosti, uskraćuje nam ljubav, to nema veze s tim koliko nas neko voli nego kako mi osećamo! Moramo da promenimo tu filozofiju i da verujemo da smo voljeni. Polovinom maja, može da dođe u maju kada Mars uđe u Raka, biće malo više porodičnih problema jer ova nervoza mora da eskalira", rekao je on.

Najveće probleme će imati Rakovi.

"Praviće Rakovima problem, oni su najporodičniji znak, oni se najlepše osećaju u kući. Mars će uneti dinamiku ali svi imamo kuću i porodicu i Raka u sebi. Biće tenzije i dinamike, mi moramo da ga pobedimo, nemamo pravo da idemo za Marsom, on nas vodi u nevolje i to neviđene. Ovo je već bolja godina, mi izlazimo iz krize, polako ali sigurno isplivavamo. Ovim krizama vladaju planete koje su poslednji put pre 200 godina bile na tim pozicijama! Pluton do 1930. nije bio otkriven! Samo je prešao jednu trećinu neba otada, ne znamo kako je bilo hiljadu sedamsto i neke godine, nama laicima to ništa ne znači, nemamo iskustvo da bismo znali šta da očekujemo", rekao je astrolog u Jutarnjem programu Prve TV.

