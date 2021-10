PLESAČ IZ SPOTA ZDRAVKA ČOLIĆA SVI ZNAMO: Dejan je uspešan HIRURG koji svakodnevno SPASAVA ŽIVOTE, ali i instruktor TANGA!

Novosadski hirurg na Institutu za onkologiju se sa stresnim poslom nosi tako što, nakon radnog vremena obuva plesne cipele. Naime, on je instruktor tanga.

Dejan Lukić je rođen 1981. godine u Somboru, gde je završio srednju medicinsku, kao i muzičku školu, međutim, još tada je znao da se neće baviti sviranjem, ali su ga profesori uveravali da će raditi nešto što je usko povezano sa muzikom. Završio je studije medicine u Novom Sadu, a nakon toga je specijalizirao hirurgiju. Već deset godina je zaposlen je kao hirurg na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici.

Međutim, ovaj hirurg nije poznat samo zbog svoje zahtevne profesije, već zbog nečeg, naizgled nespojivog sa medicinom, a to je argentinski tango.

Zanimljivo je to da ga često pacijenti prepoznaju kao plesača iz spota Zdravka Čolića za pesmu "Što ti dadoh".

"Sa argentinskim tangom sam se prvi put susreo 2005. godine, iako sam se već bavio plesom, taj prvi susret s tangom me je fascinirao, jer sam shvatio da postoji ples koji te potpuno obuzima, traži improvizaciju uz muziku koja je deo nekih prošlih vremena. Ovaj intrigantni ples bio je ljubav na prvi pogled , krećem na privatne časove argentinskog tanga sa mojom plesnom partnerkom. Već od prvih plesnih tango koraka, znao sam da je ovo ljubav od koje nikada neću odustsati", ispičao je Dejan.

Na pitanje zašto baš tango, Dejan kaže:

"Zašto baš tango? Dobro pitanje, možda je odgovor mnogo kompleksniji od onoga što ću vam reći. To je ples koji se pleše u zagrljaju, znamo svi koliko jedan zagrljaj ima dobrobiti po naše psiho-fizičko zdravlje. Ovakav način plesanja zahteva potpuno poverenje plesača koji su se zagrlili i zaplesali. Sa druge strane, ukoliko ste savladali tehnike, vođenje i praćenje, možete da zaplešete tango sa bilo kim na svetu ko se bavi arg. tangom, što je možda u suprotnosti sa prethodnom rečenicom, ali rekao bih da nam je danas baš potrebno da “treniramo” poverenje. Za tango me vežu prelepe uspomene: Ljubavi, prijateljstva, putovanja, muzika…

Dejan na poseban način doživljava ovaj ples, a posebno naglašava to da je lepota svega u tome što na kraju napornog i stresnog dana, zahvaljujući argentinskom tangu relaksira um i telo.

Ipak, nije uobičajno da se jedan lekar koji je pod konstantnim pritiskom bavi intenzivnim, strasnim plesom, ali Dejan uspeva da poveže svoje dve ljubavi.

"Svakako da je moja profesija takva da nosi mnogo stresa. Argentinski tango, kao što sam spomenuo ranije, kada ga plešete, vodi vas u neku drugu dimenziju, uživate u trenutku sa vašim plesnim partnerom i muzikom koja sve to pokriva. Da, idealan način za kanalisanje težine moje profesije. Sa sigurnošću mogu sada reći da se te dve energije prepliću i da su kompatibilne. Hirurgija traži strpljenje, smirenost, fokusiranje, ali daje malo prostora za improvizaciju, dok je tango nešto što vam trenira strpljenje, smirenost i fokus…Ali podstiče slobodu ličnog izraza. Nekada nije lako uskladiti moju primarnu profesiju i ples, u većini slučajeva je ples nešto što mi napuni baterije. Dođem posle posla umoran i opterećen, nakon par tango plesova shvatim da to nestaje, tako da, za mene, hirurgija i ples nisu suprotnosti, već dve ljubavi koje se savršeno dopunjuju."

Dejan voli da kaže da je hirurgija odabrala njega. Prvobitno je bio zainteresovan za anesteziologiju, međutim, dobio je posao na hirurgiji.

Posle nekog vremena je shvatio da je to ono "pravo", i da je to posao koji voli i kojim želi da se bavi. Mišljena je da je svaki posao zahtevan i izazovan ukoliko želite da budete dobri u tom poslu. A zahvaljujući svojim čvrstim stavovima, čini se da on sve postiže, a ističe i to da sličnost između hirurgije i plesa ipak postoji.

"Sličnosti postoje, možda zvuči nemoguće, umetnost i ples - medicina i hirurgija. I jedno i drugo traže da se prepustite potpuno, potrebna je smirenost, dobar fokus, razumevanje suštine", ispričao doktor.

