ONA JE BILA NAJMLAĐA UČESNICA TALENTA: Devojčica koja je ODUŠEVILA SVE danas ima drugo zanimanje, a pobeda joj izmakla ZA DLAKU!

Na scenu britanskog šou programa "Ja imam talenat", 2007. godine, stala jetada petogodišnja Koni Talbot koja je, zahvaljujući nestvarnom nastupu, preko noći, postala svetska zvezda.

Malena Koni pevala je čuvenu pesmu Vitni Hjuston, "I will always love you", koju se nisu usuđivali da pevaju ni daleko iskusniji pevači, a nakon tog nastupa, devojčici su predviđali svetski uspeh.

Iako joj je u finalu pobeda izmakla za dlaku, njen nastup se prepričavao godinama. Ipak, simpatičnoj devojčici nakon "Talenta" otvorila su se mnoga vrata.

Nakon završetka takmičenja Koni je potpisala ugovor sa izdavačkom kućom Sajmona Kauela, ali je odustala nakon što je snimila samo dve pesme.

Portparoli kompanije okrivili su njene godine za neuspeh pesama, i odlučili da raskinu ugovor, iako je Koni samo godinu dana kasnije započela saradnju sa drugom kompanijom i objavila album "Over the Rainbow" koji je prodat u više od 250.000 kopija i bio na prvom mestu u brojnim zemljama. Putovala je po Aziji i snimila još dva božićna albuma.

A 2019. godine vratila se na mesto gde je sve počelo dobivši ovacije od Sajmona, Amande Holden, Dejvida Vilijamsa i Eleše Dikon. Ipak, nije uspela da se plasira u polufinale "Talenta" iako se predstavila originalnom pesmom.

Danas, Koni ima 20 godina i i dalje peva, ali ima i novo zanimanje. Naime, ona piše i komponuje pesme za druge, a posvećena je i dobrotvornom radu. Nedavno je postala ambasadorka Afričkog dečijeg hora promovišući njihove projekte po Africi, prenosi "Mirror".

