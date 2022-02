KAKAV PSIHOPATA OD DEVOJKE, MOZAK ME ZABOLEO! Ljudi čitaju poruke jedne mlade dame iz Srbije i hvataju se za glavu: Nije mi dobro!

Ljubomora postoji od kad je sveta i veka, a mnogi tvrde da mala doza nije ništa strašno i da čak pomaže u ljubavnoj vezi.

Međutim, kada je u pitanju patološka ljubomora, stvari se menjaju iz korena, a to jedan od skorašnjih primera opesivnog ponašanja je zbunio korisnike Tvitera.

Ilustracija foto: Profimedia

Naime, jedna devojka je podelila poruke koje je razmenjivala sa drugaricom koja nije mogla tačno da "provali" kada joj je dečko zaspao. Ta verbalna tirada je bila jednosmerna, devojka je samo pisala i pisala, a zbunjenu drugaricu je kako kaže "mozak zaboleo".

kakav psihopata od devojke mozak me zaboleo pic.twitter.com/qoQ0vNrsdx — sara (@vandoometa) February 3, 2022

- Kakav psihopata od devojke, mozak me zaboleo - napisala je korisnica Tvitera koja je objavila prepisku gde njena drugarica deklamuje tačno u minut kada je njen dečko ulazio na Vajber i Vocap kad je ona njemu nešto poslala, pa onda on to pročitao, a vrhunac svega bio je kada je na osnovu svih tih podataka krenula da računa koliko sati je spavao prethodnu noć.

"Nije mi dobro", "Može li se još sta zaključiti iz ove statistike osim koliko je umoran", "Bolest", bili su komentari onih kojima je bilo žao dečka, a našli su i oni sa još gorim teorijama zavere.

"A da bacim bubu... Možda je u 1:11 otkucao da je voli, odložio taj telefon, pa u 1:12 upalio drugi i pisao nekoj drugoj do recimo 4. Onda se sigurno nije naspavao", napisala je jedna devojka. Šta se posle desilo sa ljubomrnom drugaricom, nije napisano, pa ne znamo kraj ove sage.

foto: Printscreen/Twitter

(Kurir.rs/A.M.)

