MALO JE FALILO DA JEDAN TAKMIČAR OBORI REKORD POTERE! Tragač mu nije ostao dužan: Od mene nema aplauza, to je 800.000 dinara!

Epizode kviza "Potera" su krenule jako ove godine. Ništa manje zanimljiva nije bila ni poslednja epizoda.

Emisija je bila zanimljiva što zbog samih takmičara i njihove izuzetne energije, što zbog poslednjeg i najmlađeg tragača koji je ispustio neverovatnu priliku da obori rekord kviza.

foto: Printscreen/Youtube

Takmičari su pobedili tragača i kućama odneli 630.000 dinara, a mogli su možda da ostvare rekordnu sumu, samo da je jedan od takmičara prihvatio da se bori za sumu od 800.000 dinara, a zajednička kasa bi tada bila čak 1.350.000 dinara.

foto: Printscreen/Youtube

Četiri takmičara, Katarina, Dimitrije, Božidar i Nikola su se hrabro borili, ali Katarina je išla una veću sumu jer "došla sam da se igram", ali i pored pozitivnog stava i širokog osmeha, nije imala sreće sa pitanjima, pa je tragač Milorad Milinković stigao te nije uspela da osvoji 600.000 dinara. Nikola je bio najveseliji takmičar sa svojim upadicama i jakom menergojom koja se bidela tokom cele epizode.

foto: Printscreen/Youtube

Božidar je osvojio najvišu sumu večeri i pokazao neverovatno znanje, a znanimljivo je da za svoju dušu gradi kontrabase, a takmičar pre njega njega svira bas u jednom beogradskom bendu.

U završnu igru, ušli su njih trojica, a upravo je Dimitrije bio onaj koji je mogao da ostvari rekordnu sumu u kvizu "Potera". Tragač mu je ponudio neverovatnih 800.000 dinara što se nikada do sada nije desilo u kvizu koji se emituje na RTS.

"Kad biste to i osvojili, to bi bio rekord rekorda", rekao je Jovan Memedoviću Dimitrju, dok se on dvoumio oko cifre.

foto: Printscreen/Youtube

Iako mu je ta cifra delovala primamljivo, on se ipak odlučio za manju, od 80. 000 dinara, dok je u kasi do tog trenutka bilo 550.00 dinara.

"Drugi put ću doći, pa ću ići na veću.", glasila je rečenica koju je Dimitrije izgovrio i pored nagovaranja Jovana Memedovića i Milorada Milinkovića da ide na gornju cifru. On je odbranio svoj iznos, nakon čega su on Božidar i Nikola ušli u završnu igru, sa kasom u kojoj se nalazilo 630. 000 dinara.

Tom prilikom Jovan Memedović ga je opet "pecnuo" za 800.000 dinara, što je i sam tragač, Milinković učinio.

"Od mene ne dobijete aplauz, mogli ste 800.000 da napravite rekord apsolutni, svih "Potera", rekao je on.

U finalnoj igri, njih trojica su odmakli 21 korak, što se ispostavilo kao previše težak zadatak za Milinkovića koji je došao do 17 koraka.

(Kurir.rs/A.M.)

