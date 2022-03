ZA LAVA JE S*KS CIRKUS, BIK VOLI MARATONSKE SESIJE, A RAK JE ROMANTIČAN: Evo kakav je koji horoskopski znak u krevetu

Seks svi vole. To je osnovna ljudska želja. Što se tiče horoskopa, svaki znak ima drugačiji način na koji voli seks. Zavođenje, hemija i privlačnost - sve je povezano s načinom na koji igramo igru ​​seksa i ljubavi. Budimo znatiželjni i pogledajmo kako se koji znak znoji ispod pokrivača.

Ovan

Pod vladavinom vatrenog Marsa, Ovnovi imaju visok seksualni nagon i ne boje se da uskoče u vrelu akciju. Njihov intenzivan libido dovodi do toga da im treba mnogo seksa - bilo povremeno, bilo u vezi. Međutim, kada je u pitanju uzbuđenje, ne treba im ljubav - sve što im treba je strast i hemija. Seks s Ovnom je brz, vrlo energičan i atletski. Od svih horoskopskih znakova, oni najviše vole seks "na brzaka" sve dok ima iskri. Takođe, budući da mogu da budu jako asertivni i agresivni, često se ne boje da preuzmu vođstvo, piše NYP.

Bik

Bikovi su duboko romantični. Oni su požudni. Aktiviraju im se sva čula tokom seksualnih iskustava. Preferiraju duge maratonske sesije bez potrebe za žurbom. Cela igra zavođenja, predigra i snošaj su Bikovima daleko važniji od samog brzog orgazma. Budući da imaju tako duboke izvore strasti, mogu da imaju izuzetno intenzivna seksualna iskustva. Ovaj horoskopski znak preferira monogamiju, intimnost i doslednost sa svojim partnerima, a sklon je i da uživa ​​u maženju.

Blizanci

Poput vihora, Blizanci vole spontan, impulsivan i avanturistički seks. Takođe uživaju u eksperimentisanju i svestranosti u seksualnom životu. Bez obzira na to da li su samci ili u vezi, potrebni su im začini i iznenađenje u odnosim. Takođe, mogu biti posebno intelektualni kada je u pitanju seks, obično se upuštaju u zezanciju kako bi zaveli partnera, kao što mogu biti i vrlo glasni tokom polnog odnosa. Osećaj nestašnosti donosi Blizancima uzbuđenje za kojim žude.

Rak

Emotivni i osetljivi, Rakovi vole seks u kojem osećaju povezanost i sigurnost s partnerom. Iako im možda treba malo vremena da se otvore, oni daju prednost osećanjima nad požudnim potrebama. To je razlog zašto Rak žudi za seksualnim iskustvima koja su ispunjena poverenjem, iskrenošću i integritetom, a ne usputnim dobacivanjem. Izrazito senzualni, favoruju doslednost i monogamiju. Intimnost i ranjivost dve su im najvažnije komponente u erotskim iskustvima, kao i to da sa svojim partnerom podele "sveti" trenutak. Posebno su darežljivi prema svojim ​​ljubavnicima, željni su da im ugode i zbliže se kroz strastveni odnos.

Lav

Vatreni Lav voli seks kao da je cirkus - a oni su glavni događaj. Lavovi žive za strast koju im donosi lov. Kao romantičari, vole povezanost, ali kada je u pitanju akcija, "vruća" zezancija sa seksi partnerom im prija sve dok je žestoka i intenzivna. Premda svom zadovoljstvu daju veći prioritet u odnosu na bilo koga drugog, nakon što Lav pronađe nekoga ko zna da pogodi njihovu slatku tačku, takođe će rado promeniti dinamiku i zadovoljiti drugoga. Seks je znojan i žestok, baš kako oni to vole. Međutim, često uživaju u senzualnim aspektima vođenja ljubavi, posebno u masaži i milovanju.

Devica

Device su posebno senzualne i privržene kada je u pitanju seks. Poštovanje međusobnih granica takođe je važno za ovaj horoskopski znak, jer oni često nisu tip koji će uskočiti u vrelinu trenutka, a da prethodno ne veruju nekome. Iako se u početku mogu predstavljati drugačije, takođe su prilično požudni s nekim kome istinski veruju i do koga im je stalo. Takođe su darežljivi, vole da ugode svom partneru i jako su ponosni na to. Visoko intelektualni, mogu da uđu i u verbalno i u intelektualno zavođenje. Međutim, budući da ih privlače neobične stvari, Device su često otvorene za igračke i eksperimentisanje s nekim koga cene.

Vaga

Izražajne i strastvene, Vage žive za povezanost sa svojim partnerom. Kao jedan od najromantičnijih horoskopskih znakova, žude za erotskim iskustvima s nekim ko ih razume. U predanim vezama, često vole da menjaju uloge između dominantnosti i pokornosti. Međutim, u povremenim odnosima, Vage cene poštovanje i često koriste šarm da zavedu druge. Uživaju u duhovitosti, komunikaciji i smehu u svojim seksualnim iskustvima, donoseći dijalog i raspravu u spavaću sobu.

Škorpija

Škorpije su poznate kao "seksualni znak". Duboko su strastvene, erotične i privlačne. Kao jedan od najintenzivnijih znakova, ovi ljudi žude za iskustvima koja njihovu seksualnost gura do krajnjih granica. Oni žude za jedinstvom na psihološkom i fizičkom nivou, koji njih i njihovog partnera stavlja u potpuno nov prostor. Cene duboku emocionalnu povezanost u svojim lutanjima, ali u suštini ne zahtevaju predanost. Umesto toga, radije koriste seks kao oblik moći za posedovanjem drugih i otkrivanjem nezaboravnih iskustava za sebe.

Strelac

Strelac je ekspanzivan i spontan kada je u pitanju seks. Ovaj horoskopski znak je posebno pohotan i avanturistički nastrojen. Neprestano su gladni novih iskustava, s gotovo nezasitnim apetitom za iznenađenjima. Često vole da je seks ležeran i redovan, ne bojeći se istraživanja novih opcija, položaja i tipova ljudi. Zbog toga se često nazivaju "neženjama Zodijaka", bežeći od predanosti kako bi ostvarili što više različitih osvajanja. Što je seks inventivniji i živahniji, Strelac će biti srećniji. Zapravo, čim seks postane dosadan, Strelac ide dalje.

Jarac

Jarci su vrlo senzualni kada je u pitanju seks. Nisu baš tako eksperimentalni kao drugi, daju prednost praktičnosti, doslednosti i poznatosti nad avanturističkim porivom. Međutim, ovaj znak jedan je od požudnijih. Gladuju za strastvenošću s nekim ko će se pokoriti njima i njihovim željama, posebno zato što moraju da budu sigurni da će svaki put ispasti onako kako se njima sviđa. U seksu su često vrlo privrženi i zahtevaju poverenje.

Vodolija

Vodolije vole seks koji "razmišlja izvan okvira". Često imaju intelektualan pristup seksualnim iskustvima. To ih može dovesti do analize i istraživanja velikog broja različitih stilova, partnera ili situacija. S jedne strane, to može navesti neke Vodolije da preferiraju netradicionalni seks ili partnerstvo. Za ove ljude, seks je istraživanje ljudskog uma i psihologije. Zbog ove emocionalne perspektive, oni su slobodni da istražuju ​jedinstvene alate, položaje i uloge koje drugi horoskopski znakovi nikada ne bi mogli da zamisle ni kao mogućnost.

Ribe

Ribe su sanjivi romantičari. To znači da često žude za seksualnim iskustvima koja im podižu raspoloženje. Oni su posebno senzualni, emocionalni i osetljivi, otkrivajući da im poverenje i ranjivost može pomoći da postignu svoje najveće tačke u ekstazi. Najveća erotska senzacija za Ribe je kada oseti da se nalazi u situaciji u kojoj se približava drugoj polovini na duhovnom nivou. Zbog toga su njihova seksualna iskustva često nežnija i intimnija.

