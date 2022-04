JEDNOSTAVNA OBJAŠNJENJA NEOBIČNIH REAKCIJA TELA: Evo zašto vam ponekad iz čista mira TITRA KAPAK ili vam SRCE UBRZANO LUPA!

Igra vam kapak ili mislite da vam rastu uši? Dok gledate prema izvoru svetlosti, odjednom vidite krugove? Zašto vas probada dok se smejete? Moderna medicina razjasnila je 10 neobičnih telesnih reakcija i ponudila savete kako da se ublaže.

Zašto ponekad istovremeno plačemo i smejemo se

Stručnjaci nemaju odgovor na ovo pitanje. I plakanje i smejanje dešavaju se tokom jakih emotivnih stanja, a tu je i efekat naknadne reakcije, odnosno ni jedno ni drugo ne može se tek tako. Suze su reakcija na niz različitih emocija, na bol ili tugu, a u nekim slučajevima i na ekstremnu radost. Smejati se i plakati istovremeno zapravo je dobro, jer i jedno i drugo smanjuje stres.2

foto: Shutterstock

Zašto plačemo kad sečemo luk

Kad počnemo da seckamo luk, oslobađaju se enzimi koji proizvode gas. Kad on dođe do očiju, stvara se blaga sumporna kiselina, a to veoma boli. Mozak zato signalizira očima da proizvedu više tečnosti i isperu oko. Zato sledeći put smanjite ovu neprijatnu reakciju tako što ćete luk staviti u frižider pre sečenja, jer niske temperature usporavaju ispuštanje enzima.

foto: Shutterstock

Zašto zglobovi krckaju

Zglob podlaktice, šake i rame primer su zgloba kod kojeg dve kosti dolaze na jedan zglob. Prilikom pritiska na njega potiskuje se i tečnost koja se u njemu nalazi, kao i gasovi koji tad izlaze iz tečnosti. Izlazak vazduha unutar te zglobne kapsule je ono što se čuje kao krckanje. Nakon izlaska gasa zglob je nešto fleksibilniji, pa ne može odmah krcnuti po drugi put. To se dešava zato što se ispušteni gas mora prvo ponovo javiti u tečnosti, a za to treba od 15 do 30 minuta. Puckanje zglobova neće dovesti do artritisa, ali ako to radite učestalo sa zglobovima šake, mogli biste oslabiti stisak.

foto: Shutterstock

Zašto kapak igra

Ova pomalo uznemirujuća pojava češće se javlja na donjem kapku, a verovatno je uzrokuje "greška" u "nervnoj signalizaciji". Umor, stres i kofein povećavaju igranje kapka, baš kao i umor očiju, loša ishrana, preteran unos alkohola i alergije. Srećom, pojava je uglavnom benigna i prolazi sama od sebe. Telo nam zapravo pokazuje da mu je potreban odmor.

foto: Shutterstock

Zašto vam je uvek hladno

Telesnu temperaturu reguliše deo mozga nazvan hipotalamus, koji javlja telu da ispušta toplotu ako mu je prevruće ili da se trese ako mu je hladno, čime se stvara toplota u mišićima. U ovom procesu je važno gvožđe, pa je anemičnim osobama obično češće hladno. Osim toga, loša cirkulacija zbog visokog pritiska ili lekova može dovesti do hladnih ekstremiteta. I slab rad štitaste žlezde može da uspori metabolizam do tačke na kojoj telo ne proizvodi dovoljno toplote. Ako ste među onima kojima uvek dobro dođe topla jakna, jedite hranu bogatu gvožđem - meso, pasulj i zeleno lisnato povrće, a izbegavajte nikotin jer steže krvne sudove i usporava cirkulaciju.

Da li uši rastu celog života?

Da. One posebno rastu do 10. godine, a zatim nešto sporije (0,22 mm godišnje). I druge studije pokazuju da uvo raste i nakon mladosti, i da muškarci obično imaju veće uši od žena. Međutim, veličina slušnog kanala ne menja se u kasnijim godinama života.

foto: Shutterstock

Imaju li bebe pege?

Bebe se mogu roditi s nekim belegom, odnosno urođenim znakom na telu, ali kad se rode, nijedna nema pege, sem onih koje su ih genetski nasledile. Zato je veoma važno ne izlagati bebe sunčevim zracima.

foto: Shutterstock

Šta izaziva utrnuće ruku i nogu?

Ova pojava je posledica prekida cirkulacije prema stisnutom nervu. Obično se oseti na nogama ili rukama. Najčešće promena položaja i kretanje reše neprijatnost, koja je uglavnom bezopasna. Ali u nekim slučajevima utrnuće može ukazivati na dijabetes, lupus, pa čak i na multiplu sklerozu. Ako se često javlja, obavezno posetite lekara.

Zašto vidimo svetle krugove oko izvora svetlosti?

Ovo je optička varka. Tokom dana zenica se suzi, pa svetlost pada na sam centar oka. Noću se ona dramatično širi kako bi u oko ušla maksimalna količina svetla. Krugove vidimo jer je naše prirodno sočivo okruglo. Međutim, ako je pojava krugova česta, proverite vid jer je možda došlo do pojave zamućenja - katarakte.

foto: Printscreen/YouTube

Zašto nas nekad probada sa strane?

Trčanje i dugo smejanje dodatan su napor za dijafragmu i mogu da izazovu osećaj probadanja. Ako smeh potraje, udišete mnogo vazduha, pluća se pune i pritiskaju dijafragmu nadole, pa trbušni mišići, koji se tada napinju, guraju dijafragmu prema gore. Ponavljanje pritiska dovodi do grča mišića koji osećamo kao "probadanje".

foto: Shutterstock

Kurir.rs/N.B.

Bonus video:

00:23 Veliki požar na Voždovcu odneo jedan život: Pronađeno ugljenisano telo, povređena devojka