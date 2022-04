IMA RUPU NA ŠACI KROZ KOJU PROLAZI PRST! Ljudi gledaju i trljaju oči u neverici, Internet EKSPLODIRAO zbog snimka! (VIDEO)

Umetnica i tiktokerka Adelin ostavila je svoje fanove u nedoumici nakon što im je pokazala “rupu” u ruci. Niko od njih nije mogao da shvati šta se dogodilo.

foto: Printcsreentscreen/TikTok

Ona je podelila video u kojem “rupu” na dlanu puni pirinčem sušijem i prekriva je puterom od kikirikija.

Krug, odnosno rupa deluje veoma realistično, pa se čak ispod vide sto, slagalica ili knjiga. Pri kraju videa Adelin je pokazala kako kroz šaku gura sopstveni prst, što je totalno zbunilo njene pratioce.

Video je do sada pregledan oko 18 miliona puta i prepun je komentara Adelininih fanova koji pokušavaju da shvate šta se to dogodilo.

foto: Printcsreentscreen/TikTok

"Kako si to napravila?", "U početku sam mislio da je to stvarno i prestrašio sam se", "To nije moguće!", poručili su joj.

Adelin je, naime, majstor za neverovatno realistične optičke varke među kojima je i “rupa” na ruci.

- Ne znam za vas, ali ja sam fascinirana optičkim iluzijama. Danas sam se igrala sa nečim što se zove obrnuta perspektiva - pojasnila je ona.

(Kurir.rs)

