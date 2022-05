OTARASITE SE LOŠIH NAVIKA ZA SAMO MINUT! Metoda poznatog PSIHIJATRA će vam rešiti ove probleme: Brzo i lako do ZDRAVOG ŽIVOTA!

Čovek nije savršeno biće i veliki broj ljudi svakodnevno uživa u lošim navikama, poput pušenja i konzumiranja kalorične i nezdrave hrane.

Te navike, koliko god nekome prijale, nikako nisu zdrave, a kada čovek toga postane svestan i pokuša da ih promeni, zapada u težak period odvikavanja i posustajanja.

Savet Džadsona Brevera, uglednog psihijatra, može da vam bude od pomoći. On tvrdi da je glavni razlog zašto je većini ljudi teško da se odrekne svojih loših sklonosti, proces učenja zasnovan na sistemu nagrađivanja koji se razvija u čoveku još od detinjstva.

- Naš mozak doživljava svaku aktivnost kao okidač, ponašanje, nagradu. Vremenom razvijamo više pokretača za obavljanje iste aktivnosti. Ponavljamo to iznova i iznova i to nam prelazi u naviku - objasnio je on. Dakle, vremenom, čovek počne gotovo mehanički da obavlja određene stvari, ne razmišljajući o njima. Psihijatar savetuje da za odvikavanje od bilo koje loše navike, koristite isti taj sistem pokretača, ponašanja i nagrada. Važno je biti svestan u datom momentu.

Brever je u jednom eksperimentu od žene tražio da popuši cigaretu, da razmišlja samo o tome i da pokuša da bude svesna šta se tačno dešava u njenom telu dok to radi, kao i osećanja koja se javljaju. Prema Breverovim rečima, na pitanje kako se oseća, žena je sa gađenjem odgovorila da joj cigareta smrdi na hemikalije. Ona je objasnila doktoru da je do te spoznaje došlo zato što je postala svesna svoje loše navike.

- Ona je prešla od shvatanja da je pušenje loše za nju do toga da to duboko u sebi zna to, čime je ta draž pušenja prekinuta - objasnio je Brever.

Vežbanje svesnosti može da potraje, ali ono neminovno dovodi do uočavanja grešaka i shvatanja njihove težine i posledica. Čovek u uživanju često zanemari loše strane svojih navika, odnosno, prestane da ih bude svestan. Međutim, on ih zna, i kada se fokusira na datu radnju, setiće se tih loših posledica. Nekome neće biti moguće da se iz prve reši loše navike, ali ako ovu aktivnost ponovi više puta, napredovaće ka tome.

