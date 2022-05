PSIHOPATE SU SVUDA MEĐU NAMA! Nisu svi nasilni, ali mogu loše da utiču na vas: Uz ovih 6 koraka prepoznaćete ih lako i brzo!

Psihoapta ne mora da bude "ludak" niti nasilnik, to može da bude neko s kim svakodnevno komunicirate i ko naizgled ima dobre osobine. Njegovo pravo lice najčešće dolazi do izražaja prilikom sukoba, evo kako možete da ga prepoznate.

Kada pokušate da zamislite psihopatu, to je verovatno neki ludak, poput likova iz filmova. Međutim, ovo nije sasvim tačno. To ne mora biti neko takav, već i najobičniji čovek koji živi pored vas ili čak radi s vama u istoj kancelariji. U normalnim okolnostima, malo je verovatno da ćete primetiti nešto loše, ali ulaskom u raspravu sa osobom možete naučiti mnogo o njoj. Evo koje osobine krase psihopatu.

Patološka laž

Psihopata je neko ko nikada nije iskren i sa kim nikada ne znate na čemu ste. Ako se povede rasprava o prošlim događajima ili postupcima te osobe, bićete suočeni sa lažima, poricanjima i fantazijama koje nemaju nikakve veze sa istinom. Takvi ljudi iz sve snage pokušavaju da promene prošlost, tj. da je drugačije predstave nego što zaista jeste. Oni će se postarati da svi ostali budu krivi osim njih samih, okretaće svoj „kurs“ kako „vetar duva“ i kako im u tom trenutku odgovara.

Nepreuzimanje odgovornosti

Laž se koristi kao sredstvo da se izbegne preuzimanje odgovornosti za svoje postupke. Takvi ljudi jednostavno ne mogu da priznaju svoju krivicu, već će ići na sve trikove kako bi se opravdali. Krivicu uvek svaljuju na druge i od sebe prave žrtve.

Samo on je u pravu

Ako sukobite mišljenje oko nečega, psihopata će na sve načine pokušati da opravda svoje gledište, da to prikaže kao jedinu istnu. Šta god vi da kažete, koji god argument da navedete, nećete ga ubediti. On ignoriše sve drugo.

Cilj mu je da vas isprovocira

Psihopata je vešt maniuplator. On će biti u stanju da vas svojim ponašanjem, govorom, mišljenjima ili na bilo koji način izbaci iz takta. To mu je bio cilj od starta jer je to jedini način da vas pobedi. Zato će uraditi sve kako bi isprovocirao vašu reakciju. On će biti smiren, dok ćete vi biti nervozni i frustrirani i on će vas omalovažiti zbog toga.

Brzo menjanje raspoloženja

Kada shvate da njihova hladnokrvnost ne daje željeni efekat ili im se učini da gube raspravu, menjaju taktiku: prelaze na uvrede, laskanje, kritike ili bilo koji drugi oblik manipulacije. Obratite pažnju na njihovu promenu raspoloženja, od jedne krajnosti do druge.

Nedostatak empatije

Ovo je jedna od osnovnih karakteristika psihopate- odsustvo empatije. Kada se, na primer, razgovara o patnjama ljudi: ratovima, zločinima ili čak nesrećama koje su pogodile ljude iz vašeg orkuženja, njega to ne dotiče, ne oseća patnju. Čak može biti u stanju da okrivi žrtve za to, kao da su one same izazvale tu nesreću.

