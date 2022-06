Danas možete očekivati finansijski dobitak. Sve je to posledica mudrih poslovnih poteza. Ulazite u veoma lep period na ljubavnom planu, a to važi i za slobodne i za one u vezi.

Sledi vam zanmiljiv spoj romantike i erotike. Povremeno ćete osetiti nervozu, napeti ste, jer sami sebi stvarate tenziju.

O tome šta sve čeka vaš zodijak u sutrapšnjem danu, ali i da li su slične prognoze za zodjaka vašeg partnera, pogledajte videu.

02:32 Kurir dnevni horoskop za 21.6.2022.

Kurir.rs

