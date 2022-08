POKLONIO JOJ PUTOVANJE ZA ROĐENDAN, PA GA POTPUNO UNIŠTIO! Očekivao da ona plati više: Poklon je bio skuplji nego njen za mene!

Jedan muškarac izazvao je veliku debatu objavom na Redditu, nakon što je opisao kako je svojoj devojci poklonio divno putovanje za njen rođendan, ali je zaboravio da pomene da je očekivao da ona plati deo troškova.

Opisao je kako ju je počastio letom i hotelskom sobom, ali je očekivao da će pokriti deo troškova hrane i izleta kada stignu, prenosi "The Sun". U objavi se pita da li je pogrešio što je odlučio da i njegova devojka pokrije deo troškova nastalih u sklopu rođendanskog poklona.

- Bilo mi je nekako fer da nam ona plaća račune za hranu i izlaske i slično. Nismo razgovarali o tome i mislim da je to na kraju izazvalo malu nelagodu među nama. Bio sam srećan što sam rezervisao nešto lepo za nas, a ona je insistirala na podeli troškova na pola. Neiskazana tenzija dovela je do toga da oboje ne vadimo novčanike kada treba da platimo i oboje očekujemo da plati onaj drugi - rekao je on u objavi.

Dodao je da je na kraju na njen poklon potrošio mnogo više nego ona na njegov.

- Nismo se unapred dogovorili oko toga, ali kada sam rezervisao let i smeštaj, znala je da je skuplje od onoga što mi je kupila za rođendan - dodao je on.

Kasnije je malo uredio objavu, pojasnivši da nije očekivao da će devojka sve platiti kada stignu na odredište i naglasio da je ubeđen da je u pravu, upravo zbog cene godišnjeg odmora koji je platio.

- Nije mi smetalo da platim deo troškova. Očekivao sam samo da će ona tamo platiti bar više od polovine naših troškova, jer je cena letovanja bila zaista visoka, a njen poklon, koji mi je kupila pre nekoliko meseci, bio je mnogo jeftiniji - kaže ovaj filozof.

- Svoj ljubavni jezik sveli ste na materijalne stvari/darove. Ljubav treba iskazati kroz to koliko ste voljeni, a ne koliko ste materijala primili ili poklonili jedno drugom - odgovara jedan pratilac. Dodaje da je "ako sve svodi na materijalne stvari devojka trebalo da zna šta je čeka pred put".-

Trebalo je da razgovaraš sa njom. Ako ste se zabavljali dovoljno dugo da biste zajedno otišli ​​na odmor, onda ste već trebali da vodite taj razgovor - rekla je ona.

Drugi korisnici Reddita, međutim, nisu videli stvari na taj način i većina je stala na stranu devojke.

- To što je htela da podeli troškove pola-pola je savršeno, apsolutno pošteno. Očekivati da će platiti više jer je vaš poklon bio skuplji od onoga što vam je kupila je smešno. Ti si zapravo nebitan - prokomentarisao je jedan korisnik, dok se drugi složio:

- Nema šanse da si takav idiot. Poveo si je na put za rođendan, a onda si uspeo da ga uništiš!

Treći komentator kaže:

- Planirali ste to kao poklon za njen rođendan, zar ne? Pa, u kom univerzumu ima smisla reći joj da mora da plati za svoj poklon?! Onda to nije poklon!

