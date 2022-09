NAŠA ĆERKA JE IZRASLA U SINA: Ispovest oca TRANSRODNOG DETETA koja je uzdrmala Srbe na društvenim mrežama

Ispovest jednog oca s ovih prostora s naslovom "Ja sam roditelj transrodnog deteta" na društvenoj mreži Reddit podigla je žestoku buru.

Pomenuta priča osvanula je na stranici "Reddit Serbia". Naime, radi se o porodici koja živi u Americi, a izvorno je iz Bosne i Hercegovine.

U nastavku vam prenosimo njegovu ispovest u celosti.

„Hteo bih da ispričam svoju priču i raspršim par zabluda koje sam pročitao ovde u poslednje vreme“, počinje priču korisnik Reddita koji, kako navodi, s porodicom živi u Njujorku.

„Kad je pre nekoliko godina naša ćerka došla mojoj supruzi i meni sa rečima da se oseća kao dečak, bili smo pogubljeni. Porazgovarali smo sa pedijatrom, dečijim psihologom i endokrinologom i svi su nam rekli manje-više istu stvar: To što dete oseća je ili faza iz koje će izaći, ili nije. U svakom slučaju, treba da podržite dete, jer će mu podrška trebati šta god da se desi. Do what you want, but you can’t hurt yourself or others (Radite šta želite, ali tako da ne povredite ni sebe, ni druge).

foto: Printscreen/ Reddit

Kroz nekoliko godina i naša ćerka je porasla u sina na kog smo ponosni. Upravo je krenuo u srednju školu (ljubi tata!) i vodi normalan život kao i drugi tinejdžeri. Dobro uči, prevrće očima kad mu kažemo da pospremi za sobom, ne jede povrće. Niko ga za sad ne dira. Živimo u Njujorku, pa to pomaže. Druži se sa dečacima koji znaju da je trans, i ne smeta im to. A onima kojima smeta, oni se ne druže s njim i to je to.

Svi naši prijatelji su LGBT frendli i tu nema rasprave.

Uzgred rečeno, ja u životu nisam sreo nijednu osobu koja misli da muškarci koji su prošli pubertet treba da se takmiče sa ženama, kao što to radi Lia Tomas To nije u redu ni fer prema devojkama koje treniraju godinama.

Moj sin ne podržava Liju Tomas, ne smatra da treba da se uvodi 160 rodova, niti da pojedini menjaju rod u zavisnosti od toga kako su ustali jutros. On samo želi da ide kroz život kao muškarac jer se tako oseća. On ne dira nikoga i ne želi da bilo ko njega uznemirava.

Takođe, niko koga poznajem ne podržava ove gologuze koji vuku jedni druge na lancu.

To su sve ekstremi i LGBT zajednica je i te kako svesna da im ruše ugled, ali šta da se radi.

Ja poznajem mnoštvo ljudi koji su navijači Zvezde ili Partizana i nikome od njih ne pada na pamet da guraju baklju u usta policajcu.

I znam popove koji NE j*bu decu.

U mojoj Bosni pre 30 godina većina ljudi na sve tri strane su samo hteli da odbrane svoje kuće i porodice, a ne da kolju i pale. Ekstremi, j*bi ga.

foto: Stock

Ove parade ponosa se hodaju jer gejevi hoće ista prava kao i strejt osobe. Ništa više, ništa manje. Niko od njih ne želi da 'preokrene' vaše dete. I ono neće postati gej ako vidi dva muškarca koji se ljube, kao što nije postalo kauboj nakon gledanja vesterna.

Sve najbolje. Život je prekratak da bi ga proveli mrzeći one koji nisu kao mi".

Ova objava je za kratko vreme sakupila preko 400 komentara, a komentari su podeljeni.

"Živi bili i srećni vam bili! Treba biti uz svoje dete", "Kako god, svaka čast na roditeljstvu i srećno vam bilo", "Hvala na podeljenoj priči. Mislim da je ljudima u Srbiji potrebno da čuju takve priče da prestanu da se plaše ljudi koji su drugačiji od njih", samo su neki od mnoštva komentara podrške, a među njima su se našli i oni koji sumnjaju u autentičnost priče.

"90 odsto verujem da je ceo post neistina ili neki bejt, ali me zanima u slučaju da je ipak istina: kako je dete koje nije krenulo u srednju moglo promeniti pol? Kako dete tako mlado može da odlucuje o tome", zapitao se jedan od korisnika.

"Ako se dete kao malo još oseća drugačije od onoga u kom je rodu biološki rođeno, može se uz pristanak roditelja odobriti terapija blokatorima koji suzbijaju muski/ ženski pubertet. Ja sam se isto pitala i onda sam sasvim slučajno naletela na Džez Dženings, devojku koja je rođena sa muškim polnim organima, ali je već, čim je progovorila, govorila da je devojčica. Ona je pila blokatore i nikad nije prošla kroz muški pubertet. Kod takvih osoba se teško primeti da su trans jer nemaju izražene sekundarne polne karakteristike. U rijalitiju njene porodice je sve prilično dobro objašnjeno i zapravo vrlo informativno opisuje ceo proces i psihologiju iza transrodnosti", odgovorio je drugi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:50 ELEKTRA ELIT PONOVO ŠOKIRA! Nema razlike između DOMAĆICE, DOKTORKE I PROSTITUTKE! Noć sa Srpkinjama košta od 500 do 1.500 evra