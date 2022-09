KAD SAM UŠLA U POSAO, NISAM ZNALA DA TREBA DA IMAM SEKS S LJUDIMA: Šokantna ispovest porno zvezde! Otkrila BIZARNE stvari!

Lana Roads jedno je od najpoznatijih imena u industriji filmova za odrasle, čak i u 2022. godini, a poznata glumica sada se ponovo našla u središtu kontroverzi.

Ovog puta je iznenadila izjavom o svojoj seksualnosti, ali i stavovima o porno industriji.

“Čak i ne volim da imam seks”, rekla je Roads u podkastu ‘The Skinny Confidential‘. “Iskreno, prilično sam aseksualna. Nikad se ne petljam s ljudima, ne smatram ih privlačnima... Oduvek sam bila takva", priznaje.

Porno zvezda takođe smatra kako bi pornografija trebala da bude ilegalna. "Smatram da nije dobra ni za koga. Trebalo bi da je učine ilegalnom", navodi.

Iako je jedno od najpoznatijih imena u svom poslu, Roads tvrdi da njoj samoj ta popularnost i dalje nije jasna.

"Mislim da sam i dalje svuda broj 1. Suludo je doneti takvu odluku s 19 godina i postati najveća svetska zvezda, a nisam imala nikakve namere da se bavim time. Osim toga, pre ulaska u biznis bila sam intimna samo s jednom osobom, tako da sam bila jako neiskusna u seksualnom smislu", otvoreno je priznala zvezda filmova za odrasle, koja se "penzionisala" od tog posla pre osam meseci, a u njega je ušla kao 19-godišnjakinja.

Ubrzo je shvatila da je pornografija posao i da zapravo ne može da bira s kim će imati seks.

"Nikad nisam shvatala da ako želite da snimate porniće, zapravo morate da imate seks s ljudima. To je samo ideja, u stilu, o, u redu, biću kao Ana Nikol Smit ili ću biti kao Holi Medison ili neka druga osoba. Bila je to neka ideja u mojoj glavi, ali nisam bila dovoljno zrela da shvatim šta je to zapravo. I vrlo, vrlo brzo sam shvatila da to nije za mene", priznaje.

"U suštini, moraš da imaš seks s ljudima s kojima ne želiš, koje možda ne smatraš privlačnima i možda zapravo mislite da ste odvratni jedno drugome, ali morate da imate seks jer vam je to posao", detaljno je pojasnila.

Otkako je završila karijeru u porno industriji, Roads se fokusirala na izradu odeće i donjeg veša.

Porno glumica je, inače, majka osmomesečnog dečaka, a otkrila je na TikToku da je otac deteta misteriozni NBA igrač. Odbila je da otkrije njegov identitet jer ne želi da njegova karijera pati zbog toga. No šuškanja ne prestaju, pa se tako nagađa da postoje čak trojica kandidata.

Jedan od njih mogao bi biti Kevin Djurant, jer je Roads otkrila da misteriozni otac igra za Brooklyn Netse. Blejk Grifin takođe bi mogao da bude kandidat jer kruže glasine da su on i Roads neko vreme bili zajedno. Treća opcija je, kao i mnogim drugim ženama, Tristan Tompson. Iako nikada nije igrao za Brooklyn Netse, neki fanovi ne isključuju mogućnost da je on otac i Roadsinog deteta.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

03:30 PRIČALO SE DA JOJ JE BRAK PUKAO ZBOG S*KSA SA KOLEGOM NA VEŠ-MAŠINI: Glumica konačno progovorila o frajerima NIŠTA NIJE KRILA