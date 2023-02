ISPLIVALA NEPRIJATNA SCENA IZ POTERE KOJA JE SVE ŠOKIRALA: Tragač isprozivao Memedovića, on mu ODBRUSIO kao nikad (VIDEO)

Najava večerašnjeg izdanja popularnog kviza "Potera" nagoveštava žestok okršaj, ali ne između takmičara i tragača, već između voditelja Jovana Memedovića i tragača Milana Bukvića.

Najava koja je objavljena na zvaničnom Instagram nalog kviza "Potera" počinje prepričavanjem navodne anegdote tragača Milana Bukvića, a koja je prozivka na račun Jovana Memedovića.

foto: Printscreen Instagram

- Pita me: "Je li, bogati, kakav je onaj Memedović?" Ja kažem: "Pa, boljeg nemamo, goreg nećemo naći". Ona izvadi neko cveće umotano i krenu da me lupa po glavi, ja bežim, ona me lupa, jedva živu glavu izvukoh - ispričao je Bukvić i tako nagovestio da će u predstojećoj epizodi bilo poprilično napeto na relaciji voditelj - tragač.

- Nemojte ići na pijacu, to je najbolje rešenje za vas - odbrusio mu je Memedović, te se može zaključiti da je tragač prepričavao navodnu anegdotu s pijace.

Ovaj komentar verovatno ne bi izazvao toliku pažnju fanova kviza, da Bukvić prošli put nije izazvao neprijatnu tišinu šalom na Memedovićev račun.

Ovako je samo dodatno podgrejao nagađanja da između njih dvojice nije sve tako bajno.

„Je l’ zna iko o čemu se radi? Što Bukvić proziva Memedovića svaki put?“, komentarišu gledaoci ispod najave i zaključuju da „Bukvić i Memedović imaju neke nerešene situacije“.

(Kurir.rs)

Bonus video:

27:53 KVIZ-S04-EP74