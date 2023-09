KAD U ŠVEDSKU ODETE U GOSTE I URADITE OVO, IZBIĆE PRAVI SKANDAL: Evo koju praksu poštuje svaki Šveđanin i oko koje NEMA KOMPROMISA

I dok je izuvanje obuće u gostima nešto oko čega Srbi neprestano polemišu - jedni tvrde da je to stvar osnovne kulture, dok drugi da je reč o klasičnom primitivizmu, postoje zemlje šriom Evrope i sveta gde je to obavezna praksa. U Srbiji će vas možda neko opomenuti ili popreko pogledati ako se ne izujete, a to praktikuju u svojim kućama, ali postoji jedna zemlja na severu Evrope gde bi ispao pravi skandal ukoliko to ne učinite. Možda se ne biste kladili u to, ali reč je o Švedskoj!

Ako ste pozvani u kuću jednog Šveđanina, trebalo bi da znate da je izuvanje obavezno. To je nešto na šta puno Šveđana ili onih koji su se tamo nastanili upozoravaju na svojim blogovima i upućuju one koji nisu upoznati sa ovim običajima.

Ovo, verovali ili ne, važi čak i kada ste pozvani na formalnu večeru ili neku proslavu u tuđem stanu. Pravilo izuvanja i dalje važi, nevezano za to što ste možda doterani i u svečanoj ste haljini, a zima je i pod je hladan.

Dakle, čim pređete prag stana ili kuće neke švedske porodice, skinite cipele i pažljivo ih odložite na praktični stalak za cipele koji ima svaka kuća u ovoj skandinavskoj zemlji!

Šveđani ne samo da skidaju cipele kod kuće, svoje ili tuđe, već je to neretko slučaj i u dečjim vrtićima i školama, teretani, a ponekad čak i u nekim lekarskim ordinacijama, kozmetičkim salonima... Puno Šveđana čak i na poslu ima rezervni par cipela koji nosi dok je u kancelariji. Glavni razlog je veći nivo higijene i više udobnosti, reći će vam Šveđani, ali naravno da je reč i o duboko ukorenjenom običaju koji seže decenijama unazad, piše portal "Thenewbieguide.se".

Švedska je 1936. godine osnovala stambenu inspekciju kao deo odbora za zdravstvenu zaštitu čija je odgovornost bila da Šveđani zaborave na nezdrave životne navike kao što su prenatrpanost, prljavi životni prostori i nošenje obuće u zatvorenom prostoru, te da steknu bolje navike u vezi čistoće, održavanja kupatila, provetravanja... To je 30-oh godina prošlog veka dovelo do široke primene niza pravila, uključujući i skidanje cipela i ostavljanje istih na ulazu u kuću.

