"POSEBAN KRUG PAKLA ZA OVE GOSPOĐETINE" Konobar iz Srbije napisao kad jedino smete da naručite LIMUNADU I NES i napravio KARAMBOL

"Gospođetine sa limunadama i hladnim nes kafama kada su najveće gužve u lokalima zaslužuju poseban krug pakla", napisao je jedan konobar iz Srbije na društvenoj mreži X, nekadašnjem Tviteru i time prilično razbesneo veliki broj korisnika pomenute mreže.

Neki su se trudili da mu lepim tonom objasne da ne mogu da obraćaju pažnju na broj osoblja, gostiju i tempo rada kada poručuju piće, kao i da mućenje kafe i ceđenje limuna ne oduzima previše vremena, dok su pojedini bili mnogo suroviji u komentarima.

foto: Shutterstock

"Neshvaćeni" i nezadovoljni konobar pokušao je da objasni inicijalni tvit i svoj stav, koji je naišao na brojne osude, ali što se više trudio da objasni šta je tačno hteo da kaže u svom "obraćanju gospođetinama", to se više ukopavao i kod korisnika X-a stvarao sve veći i veći bes i potrebu da se sa njim verbalno obračunaju u komentarima.

"Možeš da piješ sve kada nisam sam u smeni i kada imam šankera. Konobar sam u restoranu i kada radim smenu sam bez šankera moji su i šank, i polje, i odlazak u kuhinju. Dodaj na to gužvu, dva, tri stola uđu odjednom. U toj situaciji očekujem razumevanje", pravdao se konobar, ali bezuspešno.

foto: Tviter

Komentari su se nizali velikom brzinom

"Pošto su limunada i nes nuklearna fizika", napisao je jedan korisnik Tvitera u komentaru, a konobar je imao spreman odgovor: "Ne, nuklearna fizika je razumeti da to oduzima vremena kada je velika gužva, a nemaš šankera", "Ili vlasnik objekta u kom radite nema dovoljno radnika, ili ste nikakav konobar. U svakom slučaju, gosti lokala vam nisu krivi, a njihovo prevaspitavanje ne bi trebalo da vam pada na pamet".

Mnogi su imali isto pitanje, koje je uglavnom ostajalo bez odgovora: "Sta tačno treba da poručim?"

foto: Shutter

Javili su se i bivši konobari koji su obesmislili sve što je njihov kolega dramatično prikazao u tvitu.

"Pa šta ako je gužva? Zašto bi goste to zanimalo? Kao neko ko je radio u ugostiteljstvu i sa po 400-500 gostiju, znam šta pričam. Znači, zašto bi gosta zanimalo i da on naručuje piće u odnosu na to da li je gužva ili ne? Nisu oni krivi što ima malo konobara, naše je da pružimo uslugu", napisao je nekadašnji kolega.

Bio je upitan i koje su mu ambicije u životu kada se toliko žali na rad i količinu posla.

foto: Profimedia

"Da nađem neku bogatu ženu da me sponzoriše, a ja da se vučem po kafićima i driblam konobare poput nekih gospođetina", ironično je odgovorio nezadovljni konobar.

Neki su imali i praktične savete da sebi olakša posao.

"Hladan nes se napravi za 16 sekundi. Limun iscedite ujutru u flašu, kad nije gužva, napravite zalihe za taj dan. Eto, to sam vam rešila", pisala je nekadašnja konobarica, a bilo je onih oštrijih u komentarisanju i "savetovanju".

"Daj otkaz i neka radi neko normalan. Dosta je vise i odvratnih konobara. Ne čudite se kad se neko ružno prema vama ponaša", "Napolju ne bi opstao sa takvim stavom. A u Srbiji izvoljevaš", poručivali su mu korisnici mreže, a on im je na kraju poručio da se ne zameraju konobaru.

