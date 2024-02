SNIMILA KAKO JOJ ŠEF SAOPŠTAVA OTKAZ, PA POSTALA HEROINA: Ceo razgovor objavila na TikToku, pa pokrenula TREND, ali i JOŠ NEŠTO

Trend "gledaj me dok dobijam otkaz"

Uskoro ću dobiti otkaz. I vi svi ćete to videti, reči su kojima je svoj TikTok video počela 30-godišnja specijalistkinja za digitalni marketing Folašejd Ade-Bandžo. U petominutnom videu, koji je u međuvremenu postao viralan na TikToku, Folašejd mirno sedi za stolom u svom domu u Los Anđelesu dok joj njen menadžer u onlajn sastanku govori neprijatnu vest.

To je samo jedan od brojnih videa koji su u poslednjih meseci preplavili popularnu društvenu mrežu. Trend "gledaj me dok dobijam otkaz" prikazuje ljude kako plaču dok vode poslednji razgovor s menadžerima u ljudskim resursima.

Fenomen dolazi u trenutku dok traje masovno otpuštanje radnika u velikim tehnološkim i medijskim kompanijama poput Gugla, Diskorda, Amazona, Vol Strit Žurnala i The Washington Posta.

Trend je nenamjerno pokrenula 27-godišnja Britani Pič, koja je početkom godine dobila otkaz u Klaudfleru. Pič je radila od kuće u Atlanti kada se na njenom onlajn radnom kalendaru pojavio zahtev za 15-minutni sastanak. U međuvremenu je čula da su neke njene kolege u Klaudfleru otpuštene, pa je, kad je počeo onlajn sastanak, krenula da snima videopoziv.

Video počinje tako što joj dve osobe, koje Pič tada vidi prvi put u životu, govore da nije ispunila očekivanja kompanije za 2023. godinu. Ona na to odgovara da je nedavno razgovarala sa svojim menadžerom koji joj je rekao da je dobro radila svoj posao.

"Izgleda da je vama vrlo lako da vodite ove male 15-minute sastanke, da kažete nekome da je otpušten i potpuno mu uništite život, bez ikakvog objašnjenja. To je izuzetno traumatično za one koji sede s druge strane stola", kaže Pič osobama koje su joj saopštile otkaz.

Pič je u intervjuu za The Wall Street Journal priznala da nije nameravala da njen video postane viralan, nego ga je snimila kako bi ga podelila s porodicom i prijateljima. No, nakon što ga je objavila na TikToku, u komentarima je otkriveno da je kompanija koja ju je otpustila Klaudfler. Neko je podelio video na X-u, te je vrlo brzo došao i do izvršnog direktora pomenute kompanije, Metjua Princa, koji je rekao da je otpuštanje bilo "daleko od savršenog" i da će kompanija učiti iz svojih grešaka.

"Ovo je bilo bolno gledati. Menadžeri i HR bi uvek trebalo da budu uključeni u proces. Nijedan zaposlenik ne bi trebalo da bude iznenađen što ne ispunjava očekivanja. Greška je što nismo bili ljubazniji i humaniji", napisao je Princ.

Objava nije ugrozila šanse Britani Pič za buduće zaposlenje. Štaviše, kaže da je nakon objave dobila više od 10.000 poruka na LinkedInu, uključujući mnogo njih od regruta koji joj nude posao.

Objaviti prilično emotivan i lični događaj iz svog života na društvenim mrežama više nije nešto neobično. Mnogi milenijalci i pripadnici generacije Z dele gotovo svaki aspekt svojih života na društvenim mrežama, pa je bilo pitanje vremena kada će taj trend zahvatiti i proces dobijanja otkaza.

"Granica između ličnog i profesionalnog je probijena", naglašava Sandra Sačer, ekonomistkinja s Harvarda. Neki radnici kažu da dele videe kako bi se lakše nosili s emocijama zbog gubitka posla, odnosno koriste to kao svojevrsnu terapiju.

Rad na daljinu takođe igra veliku ulogu. Dobiti otkaz tokom rada na daljinu može biti usamljeno, zastrašujuće i tužno iskustvo. Deljenje tog iskustva na društvenim mrežama jedan je od načina za dobijanje saosećanja i podrške drugih ljudi.

"Interakcija između radnika i njihovih poslodavaca temeljito se promenila s porastom rada na daljinu", ističe Vanesa Barbejno, profesorka pri Columbia Business School, koja proučava kako način rada kompanije utiče na ponašanje zaposlenog.

Ono što je u ovom slučaju zanimljivo jeste to što ovi snimci već menjaju radnu kulturu. Objavom prestanka radnog odnosa na internetu radnici otklanjaju stigmu koja se nekada vezivala uz gubitak posla. Sramota zbog dobijanja otkaza postaje sve manja još od 2020, kad su zbog kovida milioni ljudi izgubili posao. "Odjednom je dobijanje otkaza postalo normalnije i razumljivije jer nije bilo ničija krivica", rekao je Rodžer Li, koji od 2020. sastavlja bazu podataka otpuštenih tehnoloških radnika.

Ravnoteža moći između menadžera i zaposlenih se promenila i radnici se sada osećaju hrabriji u razgovoru sa svojim poslodavcima. Trend objave otpuštanja radnika na TikToku služi i kao upozorenje kompanijama, timovima za ljudske resurse i menadžerima da treba da budu humaniji u procesu davanja otkaza, ističe Erin Grau, saosnivačica istraživačke kompanije Charter. "Ako loše vodite postupak otpuštanja radnika, rizikujete loš publicitet", zaključuje Grau.

(Kurir.rs/ The Wall Street Journal/ Jutarnji.hr/ L. S)

Bonus video:

00:31 JA KAO DIREKTOR NE MOGU DATI OTKAZ AKO NEKO ZLOUPOTREBI BOLOVANJE Stojanović: Više nema priče za one koji su to radili