NOĆNE MORE MOGU BITI ZNAK OVE OPAKE BOLESTI: Ukoliko ih često imate, obratite se lekaru, a evo kada obavezno morate reagovati

Intenzivne i često zastrašujuće noćne more, koje ponekad traju čak i tokom dana, mogu biti znak početka sistemskih autoimunih bolesti kao što su lupus i reumatoidni artritis, tvrdi nova studija objavljena u časopisu "eClinicalMedicine". Ovi neuobičajeni simptomi takođe mogu ukazivati na to da već postojeća bolest može intenzivno da se pogorša i zahteva medicinsku terapiju.

foto: Profimedia

Uticaj na svakodnevni život

Lupus je dugotrajna bolest koja uzrokuje poremećaj imunog sistema, napadajući zdravo tkivo i izazivajući upalu i bol u bilo kom delu tela, uključujući krvne ćelije, mozak, srce, zglobove, mišiće, bubrege, jetru i pluća.

"Problemi sa kognitivnim funkcijama i mnogi od drugih neuropsihijatrijskih simptoma mogu imati ogroman uticaj na živote ljudi, njihovu sposobnost za rad, društvene aktivnosti i opšte funkcionisanje," ističe Melani Sloan, istraživač na Univerzitetu Kembridž, a prenosi CNN.

foto: Profimedia

San i autoimune bolesti

Studija je pokazala da pacijenti sa lupusom i drugim reumatološkim bolestima često doživljavaju intenzivne i uznemirujuće noćne more neposredno pre nego što se pojave halucinacije. Ovi snovi često uključuju padanje, napade, osećaj zarobljenosti ili čak počinjenje ubistava, a mogu biti indikacija nadolazećeg pogoršanja bolesti.

Neuobičajeni simptomi

foto: Profimedia

Iako noćne more i dnevne halucinacije nisu uključene u dijagnostičke kriterijume za lupus i druge bolesti, istraživači naglašavaju važnost prepoznavanja ovih simptoma kako bi se omogućila ranija detekcija i lečenje pogoršanja bolesti koje mogu biti opasna čak i po život pacijenata.

Podsticanje otvorenog razgovora

foto: Profimedia

Iako je normalno imati povremene noćne more i dnevne halucinacije, ukoliko se javljaju intenzivno i prate ih drugi simptomi kao što su ekstremni umor, glavobolje i drugi znaci autoimunih bolesti, važno je o tome otvoreno razgovarati sa lekarom. Pacijenti ne bi trebalo da se plaše ili osećaju nelagodno da pričaju o ovim simptomima, jer to može dovesti do ranijeg postavljanja dijagnoze autoimunih bolesti.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika/J.M.)

Bonus video:

03:33 SAVETI STRUČNJAKA ZA ČUVANJE IMUNITETA TOKOM ZIME! Tri do četiri sata pred spavanje NE RADITE OVO, a ujutru UVEDITE OVAJ RITUAL