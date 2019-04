OVAJ SRPSKI LEKAR JE JEDAN OD RETKIH U SVETU KOJI MOŽE DA VAM POMOGNE! Prof. dr Milovanović o PODMUKLOM OBOLJENJU koje može biti pretnja svima: Ovo je prvi znak da se nešto dešava u vašem organizmu...

Omamljeni ste, ošamućeni, imate vrtoglavice, bolove u mišićima, osećate slabost, ne spavate dovoljno, ne razmišljate racionalno... Nisu samo nestabilni prolećni dani krivi - upravo doživljavate slom upravljačkog dela organizma



Umor danas mnogi sagledavaju kao rezultat brzog životnog tempa, previše obaveza i manjka sna. Može da nas prati i kad se otklone ovi uzroci, ali skloni smo da tome ne pridajemo značaj, iako sindrom hroničnog umora izaziva ozbiljne zdravstvene tegobe. Velika greška!



Podmuklo oboljenje, mijalgički encefalomijelitis, često traje mesecima, ponekad i godinama, crpi energiju i snagu. Kad zataji autonomni nervni sistem - nema predaje. Palicu našeg tihog dirigenta uspešno će podići prof. dr Branislav Milovanović, jedan od vodećih neurokardiologa na planeti.



- Budite uporni u postizanju balansa, ne osvrćite se na optužbe okoline da preterujete u tvrdnjama da ste iscrpljeni i da vam se zato umanjila radna sposobnost, ili reči lekara, koji nisu uvek u stanju da definišu uzrok oboljenja, da vam nije ništa ili da vam je nešto sasvim treće - savet je čitaocima Lene prof. dr Branislava Milovanovića, direktora Klinike za internu medicinu KBC "Bežanijska kosa", osnivača Neurokardiološke laboratorije, jedinstvene ne samo na ovim prostorima.

SLOM UPRAVLJAČKOG DELA

Odakle treba da počnemo?

- Treba prvo da raščistite da li osećate običan umor, kada dosta radite i malo spavate ali uspete da napunite baterije i obnovite imunitet, ili je reč o krizi svesti. To je prvi znak da se nešto dešava u organizmu.



Koji je prvi sindrom?

- Autoimuni nervni sistem je prvi koji je na udaru. Osećamo zamaranje, ali onda dolazi do problema sa štitnom žlezdom, skače šećer, javljaju se aritmije i miokarditis, kod žena su češći ginekološki problemi...



To je čitav spektar dijagnoza.

- Jeste. A jedan moj pacijent imao je čak 23 dijagnoze dok kod njega nisam konstatovao hroničan umor! Nađete da neko ima desetak bolesti, a to je zapravo jedna bolest koja se manifestuje na više načina. Pacijenti dolaze kod mene sa ogromnim fasciklama i ja često otkrivam slom njihovog upravljačkog dela.



Kako to otkrivate?

- Prosto rečeno, ne gledam samo jedno drvo, već celu šumu. To je suština i problem medicine: imamo eksperte za sve delove tela, ali niko ne povezuje probleme. To mora da postane praksa, kao i personalizovan pristup pacijentu.

SVEMIRSKA TEHNOLOGIJA

Pomaže li svemirska tehnologija?

- Kako da ne! U osnovi svih bolesti je poremećaj funkcije autonomnog nervnog sistema. Zahvaljujući dijagnostici u KBC "Bežanijska kosa" i u Banjaluci, u stanju smo da vidimo vrlo fine promene i oštećenja, da otkrijemo čak i promene kada se bolest još nije manifestovala, pa da na vreme reagujemo. Na ovim prostorima to je moguće samo u KC "Ljubljana", a u čitavoj Evropi i Americi ima samo nekoliko centara koji se ovim bave.



Šta je, zapravo, uzrok oboljenja?

- Najčešći uzrok je infekcija, akutna ili hronična. Doktori uglavnom jure bakterije po organizmu i, kada ih ne nađu, ne traže dalje, a virusi su glavni problem: Epštajn-Bar virus, varičela zoster, herpes, citomegalovirus, ali i hlamidije, mikroplazme i borelije. Svi znamo šta virus gripa može da nam uradi, ali ne znamo ovo.



Kako se leči?

- Oprema u Neurokardiološkoj laboratoriji nam omogućava izbor prave terapije. Tačno definisanje uzročnika je osnov lečenja. Ako je infekcija bakterijska - daju se antibiotici, ako je virusna - antioksidansi. Mora da se ima holistički pristup, da se čovek kompletno leči. Drugačije ne može da izađe iz slepe ulice.

KOMBINACIJA ZNANJA

Svako je naštelovan na određenu frekvenciju.

- Jeste! Simpatički deo nervnog sistema diže pritisak i puls, a ako je dominantan, onda osoba ima predispozicije za visok pritisak, infarkt, šlog... Kada je parasimpatički deo jači, javljaju se niži pritisak, krize svesti, autoimune bolesti. Pojava kancera je češća kod ovih osoba.



To traži povezivanje specijalnosti.

- Sve što je najnovije u svetu mi koristimo da vidimo šta će se nekom desiti u budućnosti, kako da ga što bolje lečimo. Neurokardiologija kombinuje znanja kardiologa, neurologa, biologa, genetičara, fiziologa, psihologa, matematičara, fizičara... Matematičkom analizom bioloških signala saznajemo šta se dešava u ljudskom telu.



Obavljate vrhunski posao, valjalo bi vas klonirati.

- Ha, ha... Mladi se uplaše kada čuju koliko specijalnosti treba da nauče, ali počeo sam pre nekoliko godina da edukujem stručnjake na Medicinskom fakultetu. Pacijenti manje lutaju, u tom domenu baš smo napravili pravi bum. Zato krajem maja svet i dolazi u Beograd!

PROCENA RIZIKA

Dr Milovanović je tvorac softvera za izračunavanje rizika od infarkta. Procena u KBC "Bežanijska kosa", prema ANSA metodi, traje oko dva sata. Istovremeno se analiziraju krvni pritisak preko prstiju šake, prati rad srca putem EKG signala. Nakon pregleda, pacijent odlazi kući gde naredna 24 sata nosi holter srca i pritiska. Potom se rezultati sabiraju i matematičkom analizom procenjuje rizik. Dovoljan je uput lekara opšte prakse.

ZLOKOBNI STRES

Najveći faktor rizika koji povećava učestalost poremećaja funkcija autonomnog nervnog sistema, a koji reguliše rad svih naših organa, jeste - stres. Zbog njega dolazi do pada imuniteta, aktiviraju se virusi, nastaju infekcije i bolest. Ustanovljeno je da su najčešći uzroci krize svesti akutne i hronične infekcije, a nagoveštaj su i drugih bolesti. Sofisticirana oprema dr Milovanovića (TILT test) koristi se u dijagnostici kriza svesti i za druge probleme.

SIMPTOMI SINKOPE/ KRIZA SVESTI

- gubitak svesti posle dužeg stajanja ili boravka u zagušljivoj prostoriji

- nestabilnost i vrtoglavica kod ustajanja

- crvena/modra boja kože

- nepodnošenje toplote; preterano znojenje

- često ili nekontrolisano mokrenje

- gubitak libida; nemogućnost postizanja erekcije

