DOLAZE SA 14 GODINA KAKO BI UVEĆALE USNE ZA MALU MATURU! Srpska lekarka otkrila ŠOKANTNE detalje: Deca sama sebi lepe i uši, a evo šta sve može da im se desi!

Trend koji vlada među tinejdžerkama u Srbiji povećanjem usana superlepkom zabrinuo je i uplašio celu javnost. Metod metod lepljenja usana kako bi se povećale i dobile efekat "dak fejs" je, rekla je za Kurir.rs dr Dragana Petrović-Popović, specijalista plastične, rekonsturktivne i estetske hirurgije.

"To je apsolutno nedopustivo i treba apelovati na roditelje i decu da dobro razmisle i nikako ne primenjuju ovu besmislenu metodu. U praksi sam se susretala sa njom, kao i sa pokušajima da se superlepkom lepe uši u pokušaju korekcije klempavosti. Osim što metoda podizanja usne superlepkom nema nikakav efekat, ona je i opasna i može dovesti do oštećenja kože prilikom uklanjanja lepka. Sama procedura uklanjanja je bolna, kompikovana, a može da dovede do infekcije i ožiljka", upozorila je dr Petrović-Popović, koja je naglasila da može doći i do alergijske reakcije.

"Može da dođe i do toksičnog dejstva jer je lepak industrijski preparat koji nije ispitan na ljudima i prilikom njegove upotrebe u industriji se uvek koriste rukavice da bi se zaštitila koža. Posledice primene ove metode zahtevaju dugotrajno lečenje i redovna previjanja do potpunog zarastanja kože, a kao najozbiljnija komplikacija može doći i do nekroze kože, izumiranje tkiva, koja zahteva hirurško lečenje", rekala je dr Petrović-Popović, koja je napomenula da usne ne treba uvećavati ni biopolimerom, poznatim kao tečni silikon.

"Usne se uvećavaju preparatima hijaluronski kiseline, koji su adekvatno ispitani i kao takvi dobili dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva i koje mogu da primenjuju isključivo specijalisti plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije u zdravstvenim ustanovama i ordinacijama koje su registrovane i opremljene za izvođenje ove procedure", naglasila je hirurg.



Doktorka je naglasila da pacijentkinje koje žele da povećaju usne moraju biti punoletne, a ako nisu, moraju da imaju potpisanu saglasnost roditelja. Poslednjih godina sve više je devojčica koje odmah posle završetka osnovne škole žele da uvećaju usne. U stvari, devojčice sa roditeljima dolaze kako bi za mali maturu imale punije usne i izgledale atraktivnije. Kada je reč o gornjoj starosnoj granici, to ne postoji, rekla je doktorka.



"Gornja starosna granica ne postoji i sve je veće interesovanje starijih dama, koje žele sa održe svoju lepotu i jedrinu i one su uvek umerene u svojim zahtevima", naglasila je dr Dragana Petrović-Popović.

