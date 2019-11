RAK PANKREASA JE JEDAN OD NAJAGRESIVNIJIH TUMORA! Ovo su 2 glavna UZROKA nastanka i 6 SIMPTOMA! NE ZANEMARUJTE IH!

Rak pankreasa je prilično redak, ali među oboljelima je visoka smrtnost, uprkos brojnim terapijama. Nekoliko poznatih osoba umrlo je od raka pankreasa, među kojima su Stiv Džobs, Patrik Svejzi, Lučano Pavaroti, Areta Frenklin, ali i naš glumac Marinko Madžgalj.

Rak pankreasa u ranoj fazi teško je prepoznati, a mnogi simptomi mogu biti uzrokovani drugim zdravstvenim razlozima. "Iako je za sada redak moglo bi se dogoditi da rak pankreasa bude ispred karcinoma debelog creva kao vodeći uzrok smrti od raka u Sjedinjenim Državama", kaže Valeri Li, onkološkinja.

"To je tako jer je rak pankreasa vrlo agresivan i velika je verovatnoća da že se proširiti ili metastazirati na druge organe u telu", kaže dr. Nejl Vudi onkolog u Klinici Klivlend i objašnjava da je godišnja stopa preživljavanja samo 8,5 posto.

Pankreas je žlezda koja pomaže u varenju hrane i pretvara je u energiju, smeštena je iza želuca, a osim funkcije koju ima u varenju, luči hormone insulin i glukagon, a u dvanaestopalačno crevo i velike količine natrijum hidrogenkarbonata koji neutrališe kiselinu iz želuca. "Postoje dva glavna uzroka za nastanak raka pankreasa, a to su gojaznost i šećerna bolest", kaže dr. Lee.

Dijagnoza se teško postavlja

"Samo oko 10 posto karcinoma pankreasa nastaje zbog genetske predispozicije. Testovi kojima se rak pankreasa dijagnostikuje s visokom verovatnoćom kao što je endoskopski ultrazvuk, invazivni su, skupi i mogu nositi rizike od komplikacija koje prevazilaze njihovu upotrebu kao kontrolnih testova koji bi se radili u svrhu prevencije.

Rak pankreasa teško je uočiti rano, a mnogi od simptoma mogu biti uzrokovani drugim razlozima. Osim toga, ljudi obično nemaju simptome dok se rak ne proširi na druge organe. Ipak, ako se pojavi bilo koji od dole navedenih simptoma, treba otići kod lekara", savetuje dr Vudi.

6 upozoravajućih simptoma

Iznenadna pojava dijabetesa, bez objektivnih razloga - "Kada se dijabetes pojavi kod osoba koje nemaju rizik (bez porodične anamneze, zdravo se hrane, vitki su) ili kod onih koji imaju dijabetes, ali ga dobro kontrolišu i iznenada imaju problema s njegovom kontrolom, treba posumnjati da možda pankreas ne funkcioniše dobro", kaže dr Li.

foto: Profimedia

Bol u stomaku - "Pankreas je blizu snopa krvnih sudova i živaca koji se nazivaju celijakijskim pleksusom, a rak može uzrokovati iritaciju živaca i bol", kaže dr Li i napominje da bol ipak najčešće obuhvata abdomen. "Bolovi nastaju u dubini gornjeg dela stomaka, često se šire pojasasto sa strane i u leđa. To su bolovi koji mogu varirati od blagih do izrazito teških koji zahtevaju jake analgetike. Bolovi su često praćeni mučninom, povraćanjem, temperaturom, a zavisno o težini upale može nastati i čitav niz drugih kliničkih simptoma i komplikacija od cirkulacijskog šoka do oštećenja pluća, zastoja pluća i krvarenja. To su teški slučajevi i takvi pacijenti se odmah hospitalizuju", tumači prof.dr sc. Ivica Grgurević, dr med., specijalista gastroenterolog i upozorava da su isti simptomi i kod akutnog napada pankreasa.

Pojava krvnih ugrušaka čije je poreklo teško objasniti - "Pacijenti s rakom pankreasa posebno su skloni krvnim ugrušcima", kaže dr Li i dodaje da se, iako tačan uzrok nije poznat, veruje da ćelije raka smanjuju proteine ​​koje telo koristi za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka. "Osobe kod kojih nema objektivnih razloga za nastanak krvnih ugrušaka kao što su nedavna operacija, trauma (poput saobraćajne nesreće), hospitalizacija, bi svakako trebalo da u saradnji sa lekarom otkriju uzrok zgrušavanja krvi, pa i posumnjaju na rak pankreasa", kaže dr Li.

Proliv i "plutajuća" stolica - "Pankreas ne samo da proizvodi insulin, već proizvodi enzime pankreasa koji pomažu da se razbije masnoća", kaže dr Li. "Ako postoji blokada u proizvodnji enzima pankreasa, a to tumor može izazvati, masnoća se ne vari. Stolice su 'masne' i plutaju u WC šolji i imaju izuzetno neprijatan miris, a mogu biti i učestale, nakon svakog jela.

Žućkasta koža - Pankreas se nalazi u blizini jetre, koja proizvodi žuč. Ako tumor sprečava da žučni kanali na odgovarajući način ispuštaju žuč, ljudi u telu mogu razviti povišen nivo bilirubina, što jednostavnim rečnikom rečeno znači da koža požuti. "To se najbolje vidi u beonjačama, a takođe može uzrokovati svrab po telu, stolice su svetlije boje, a urin tamniji", kaže dr Li.

Neočekivani gubitak težine i promena navika u ishrani - gubitak apetita i osećaj punoće u želucu nakon vrlo malo pojedene hrane, takođe može biti jedan od simptoma raka pankreasa."Ako se radi o tumoru pankreasa on se nalazi blizu prvog dela tankog creva, a tumor može uzrokovati probleme sa varenjem", kaže dr Li i napominje da se gubitak apetita i osećaj punoće javljaju kao simptom i kod drugih bolesti.

Lečenje i prevencija

"U trenutku kada se rak pankreasa otkrije, obično se vrlo malo toga može uraditi. Osim u retkim slučajevima kada se karcinom razvije u glavi pankreasa gde prolazi žučni kanal, u tom slučaju tumor pritisne taj kanal i on se začepi pa osoba požuti jer ne može da izlučuje žuč u crevu. Takvi pacijenti imaju sreću u nesreći jer jako požute i onda im se zbog toga urade analize i kada se taj tumor operiše šanse za preživljenje su relativno dobre", tumači prof. Grgurević i objašnjava šta svako može i treba da preduzme kako bi izbegao bolesti pankreasa:

"Trebalo bi da izbegava rizične faktore, a to su alkohol i pušenje. Preporučuje se uravnotežena ishrana i održavanje prikladne telesne težine. Jedna od savremenih bolesti je i gojaznost koja je povezana s rizikom oboljevanja od čitavog niza bolesti, pa između ostalog i karcinoma pankreasa. Kod ljudi koji imaju u porodici nekoga ko je bolovao od hroničnog pankreatitisa treba dodatno voditi računa o rizičnim faktorima i odlaziti redovno na kontrolu."

foto: Profimedia

Kurir.rs/Miss7zdrava.24sata.hr/Foto: Profimedia

Kurir