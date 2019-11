SEDA KOSA NIJE UVEK ZNAK STAROSTI! U ovim godinama može ukazivati na BOLEST!

Ne postoji univerzalno pravilo koje otkriva u kojoj godini života ćete ugledati prve sede vlasi u svojoj kosi. One često nemaju nikakve veze s time koliko godina imate. Kod nekih ljudi mogu se pojaviti već u srednjoškolskom periodu, a možda i ranije.

Ipak, one imaju veze sa starenjem, ali kako objašnjava dermatolog Melisa Pilijang, sa starenjem melanocita u folikulima vaše kose. Odnosno, sa starenjem ćelija koje su zadužene za proizvodnju pigmenta. "One prestaju da proizvode melanin, a rezultat toga je siva kosa, koja s vremenom pobeli", objasnila je dr Pilijang i istakla da većina ljudi do 50. godine već napola osedi

Ali, jeste li znali da (pre)rano pojavljivanje sedih vlasi može upućivati na ozbiljne zdravstvene probleme?

Naime, studija objavljena na Konferenciji kardiološkog društva u Indiji pokazala je da muškarci mlađi od 40 godina koji su prerano osedeli imaju pet puta veće šanse za razvoj koronarne bolesti. Odnosno, prerano pojavljivanje sedih može biti povezano sa srčanim problemima. Osim toga, istraživanja pokazuju da starenje melanocita može biti rezultat biološkog procesa koji može oštetiti zdrave ćelije i tkivo. Upravo zato lekari savetuju da potražite mišljenje doktora ako osedite pre 35. godine.

